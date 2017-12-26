Праздничные закупки: в какие дни новогодних каникул россиянам лучше менять валюту

Во вторник, 26 декабря, на открытии торгов Московской биржи рубль немного укрепился к евро и ослаб к доллару. Аналитики уверены, что российскую нацвалюту не ждут потрясения в 2018 году, но не исключают незначительного курсового колебания. Поэтому эксперты рекомендуют россиянам заранее купить зарубежную валюту. Особенно этот совет актуален для туристов, которые собираются праздновать Новый год за рубежом. В какие дни лучше приобретать иновалюту и что будет происходить с рублём в январские каникулы — в материале RT.

На открытии торгов 26 декабря курс доллара США составлял 58,03 рубля, евро — 68,58 рубля. Поддержку российской нацвалюте в последнюю неделю года оказывают сырьевые котировки. Так, фьючерсы эталонной североморской нефти марки Brent торгуются на уровне выше $65 за баррель. Опрошенные RT эксперты напоминают, что в России уже завершился период налоговых выплат, который наиболее положительно сказывается на укреплении рубля, поэтому цены на нефть сегодня в значительной степени страхуют рубль от снижения.

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Согласно производственному календарю России, дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года официально являются выходными. В то же время 3, 4 и 5 января Московская биржа будет проводить торги на валютном и фондовом рынках, а также на рынках драгметаллов и депозитов.

Как пояснил RT главный стратег управляющей компании БКС Максим Шеин, на фоне снижения объёмов торгов в праздники курс российской валюты не продемонстрирует серьёзных изменений, если не будет внешних шоков.

Начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко также не ожидает значительного движения валютного курса до Нового года и в первую неделю января. Ориентировочный курсовой диапазон сохранится на уровне 57,50—59,50 рублей за доллар и 67,50—69,50 рублей за евро.

Вместе с тем ведущий аналитик Amarkets Артём Деев не исключает риска скачка курса доллара в начале 2018 года свыше 60 рублей. Во многом это может произойти на фоне снижения нефтяных цен. Эксперт прогнозирует, что в ближайшие дни после ремонта будет запущен британский трубопровод Forties в Северном море. Через него проходит более 500 тыс. баррелей в сутки, и возобновление работы приведёт к скачку предложения нефти на мировом рынке. Поэтому в конце 2017 года и начале января котировки могут просесть примерно на 10%.

Ослаблению рубля в начале нового года может способствовать и укрепление американской валюты на фоне прогресса в налоговой реформе США. 19 декабря конгресс согласовал финальную версию законопроекта — теперь документ должен подписать Дональд Трамп.

«Помимо налоговой реформы интерес к доллару подогревают сильная статистика, а также готовность ФРС США повышать процентную ставку. Подобный фон вот-вот повысит доходность американских 10-летних гособлигаций выше 2,5%, что приведёт к существенному спросу на доллар», — пояснил Деев.

Обменные выходные

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян планируют встречать Новый год дома. Так, 78% жителей страны отметят праздник в кругу семьи, 8% — в гостях, и лишь 1% граждан отправятся за границу.

Впрочем, тем, кто запланировал зарубежную поездку, эксперты рекомендуют покупать валюту и оплачивать все значительные расходы заранее. Таким образом путешественники страхуют риски обесценивания рубля во время своих каникул.

Reuters

«Если же вы привыкли хранить сбережения в долларах, что, правда, в последний год оказалось невыгодным делом, так как курс снизился примерно на 5%, то менять американскую валюту на местную (евро, франки, кроны, фунты) лучше уже по приезде в страну», — отмечает Георгий Ващенко.

Эксперт подчёркивает, что безналичный курс обмена более выгоден, поэтому снимать валюту в банкомате лучше, чем менять наличные.

В то же время необходимо учитывать определённые особенности. Речь идёт о комиссии банков за снятие наличных и ограничения на объём операций. В конечном итоге курс может отличаться от биржевого в худшую сторону в среднем на 5%.

По словам Георгия Ващенко, некоторые банки сегодня предлагают путешественникам карты с привязкой к нескольким счетам в разных валютах. Если заранее купить иностранную валюту, то расплачиваться такой картой за границей можно будет без потерь на конвертации.