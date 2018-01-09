Рубль пошёл в рост: в первый день торгов после праздников нацвалюта укрепилась к доллару США

На открытии торгов Московской биржи 9 января рубль продемонстрировал разнонаправленную динамику в отношении доллара и евро. Но уже к середине рабочего дня российская валюта показала укрепление к американской. Официальный курс Центробанка на 10 января составил 57,05 рубля за доллар США, что на 55 копеек ниже значения 30 декабря 2017 года. На рост рубля по-прежнему влияют цены на нефть, которые, вопреки ожиданиям аналитиков, держатся выше $68 за баррель. Чего ожидать от нацвалюты с началом постпраздничной экономической активности — в материале RT.

Торги на Московской бирже 9 января начались с разнонаправленного движения рубля. Курс доллара США вырос на 5 копеек — до 57,03 рубля, при этом курс евро снизился на 41 копейку и составил 68,27 рубля.

Но уже к середине торгового дня на площадке ситуация несколько изменилась в пользу нацвалюты — рубль продемонстрировал укрепление к доллару. Так, официальный курс Центробанка на 10 января составляет 57,05 рубля за доллар — это на 55 копеек ниже значения 30 декабря 2016 года. Курс евро снизился на 65 копеек до 68,21 рубля.

Основным подспорьем для российской валюты по-прежнему остаётся цена на нефть, напоминают аналитики. Так, во вторник баррель эталонной североморской марки Brent торговался выше отметки $68.

«Сейчас фактор нефти, как и раньше, будет играть важную роль для курса. Рост цен на сырьё был связан с необычно холодной погодой в Штатах, с усилившимися морозами и снегопадами. За время праздников рубль незначительно укрепился — примерно на 50 копеек на фоне падения индекса доллара к мировым валютам по причине роста евро и цен на нефть», — пояснил RT начальник аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Иван Манаенко.

Эксперт также отмечает, что 8 января наблюдалась мощная коррекция в паре евро — доллар: американская валюта укрепилась к европейской на 0,83%. Этот фактор может сдерживать укрепление рубля к доллару в перспективе. «Рубль по-прежнему пользуется спросом. Хотя инвесторы и участники рынка ждут санкционной риторики, я не думаю, что она возобновится в январе. По нашим прогнозам, нацвалюта будет либо незначительно укрепляться, либо закрепится на нынешнем уровне», — считает Манаенко.

Накануне доллар США продемонстрировал укрепление не только к евро, но и к шести основным мировым валютам. Индекс доллара (отношение американской валюты к евро, иене, фунту стерлингов, канадскому доллару, шведской кроне и швейцарскому франку) вырос на 0,64%.

«На укрепление доллара влияют фундаментальные факторы, например политика ФРС США. С начала года регулятор достаточно жёстко заявлял о повышении ставки в 2018 году как минимум три раза. Более того, есть прогнозы, что процентная ставка может быть повышена даже четыре раза. Кроме того, перед самым новым годом Дональд Трамп подписал одобренный конгрессом закон о налоговой реформе. Правда, результатов от неё можно будет ждать только в долгосрочной перспективе», — отметила в разговоре с RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

По прогнозу аналитика, в ближайшее время доллар будет торговаться в коридоре 56,50—57 руб. Для евро ожидаемый коридор — это 68—69 руб., при этом по паре евро — рубль эксперт в ближайшее время не ожидает существенных, резких движений.

В целом аналитики и официальные власти считают, что 2018 год будет достаточно спокойным для рубля. По прогнозам, курсовой коридор составит 58—62 рубля вплоть до второй половины этого года.

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Однако на ситуацию с нацвалютой по-прежнему будут влиять цены на нефть, внутренняя макроэкономическая политика и геополитическая обстановка. Так, министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в новом году курс рубля сохранится на том же уровне, что и в 2017, если не будет внешних шоков и обвалов на рынке энергоресурсов.

«Если цены на нефть сохранятся хотя бы на уровне $55 за баррель, то такой же курс и будет. Если, конечно, не будет никаких дополнительных санкций, никаких неприятностей со стороны внешних ограничений», — цитирует ТАСС главу Минфина.

Аналитики считают, что для нацвалюты в 2018 году сохранятся основные риски 2017 года, связанные прежде всего с санкционным режимом. Один из них — вероятность оттока зарубежных инвесторов из российских гособлигаций. В феврале 2018 года Казначейство США должно опубликовать доклад о возможном влиянии санкций на рынок российского суверенного долга.

По данным Минфина, доля иностранных инвесторов в ОФЗ сейчас составляет 33%. Ряд экспертов не исключают, что их отток негативно отразится на рубле и спровоцирует значительное ослабление российской нацвалюты. В 2017 году российские гособлигации лидировали на развивающихся рынках.