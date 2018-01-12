Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ договорились о начале процесса формирования правительства Германии

Партийный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе переговоров пришли к решению о начале процесса формирования коалиционного правительства. Об этом сообщает DPA.

Отмечается, что на переговорах также были достигнуты соглашения в области миграции, налогообложения, медицинского страхования и образования, что позволило руководству партий принять решение о начале процесса создания коалиционного правительства.

Как ранее сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с оптимизмом начинает переговоры о создании коалиции с СДПГ.

Политолог Александр Рар в разговоре с НСН оценил попытки канцлера договориться с социал-демократами.