Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ договорились о начале процесса формирования правительства Германии

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Партийный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) в ходе переговоров пришли к решению о начале процесса формирования коалиционного правительства. Об этом сообщает DPA.

Отмечается, что на переговорах также были достигнуты соглашения в области миграции, налогообложения, медицинского страхования и образования, что позволило руководству партий принять решение о начале процесса создания коалиционного правительства.

Как ранее сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с оптимизмом начинает переговоры о создании коалиции с СДПГ.

Политолог Александр Рар в разговоре с НСН оценил попытки канцлера договориться с социал-демократами.

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