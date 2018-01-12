Лидеры ХДС/ХСС и СДПГ договорились о начале процесса формирования правительства Германии
Отмечается, что на переговорах также были достигнуты соглашения в области миграции, налогообложения, медицинского страхования и образования, что позволило руководству партий принять решение о начале процесса создания коалиционного правительства.
Schulz: SPD-Spitze empfiehlt Koalitionsverhandlungen mit Union https://t.co/rG3tHSDQLV@wznewsline (rad) pic.twitter.com/FHOqMqNe2U— dpa (@dpa) 12 января 2018 г.
Как ранее сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с оптимизмом начинает переговоры о создании коалиции с СДПГ.
Политолог Александр Рар в разговоре с НСН оценил попытки канцлера договориться с социал-демократами.