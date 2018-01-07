Меркель рассказала, что с оптимизмом приступает к переговорам о коалиции с СДПГ

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что с оптимизмом начинает переговоры о создании коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Об этом сообщает ТАСС.

По словам канцлера, которая является также председателем Христианско-демократического союза (ХДС), она верит в успех обсуждения создания коалиции.

«Я с оптимизмом приступаю к переговорам, но мне ясно, что в ближайшие дни нас ожидает напряжённая работа, однако мы готовы проделать её, чтобы получить результат», — сказала Меркель.

Ранее стало известно, что СДПГ и партийный альянс Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) условились провести переговоры о формировании правительства 7 января.

Политолог Александр Рар в разговоре с НСН оценил попытки канцлера договориться с социал-демократами.