Десять лет спустя: что обсудят участники Давосского форума в годовщину финансового кризиса 2008 года

C 23 по 26 января 2018 года в Давосе пройдёт Всемирный экономический форум (ВЭФ). Лидеры государств, известные политики и экономисты, а также гуру международного бизнеса намерены обсудить главные вызовы современности. Примечательно, что в 2008 году именно участники ВЭФ назвали происходящие процессы на глобальном рынке мировым финансовым кризисом. О том, какие вопросы будут подниматься на Давосском экономическом форуме через десять лет после этих событий, — в материале RT.

Всемирный экономический форум традиционно (с 1971 года) проходит в швейцарском Давосе и является одним из наиболее значимых событий для мирового сообщества. Ежегодно на престижной площадке собираются представители политических и деловых элит из разных стран мира. В 2018 году состоится уже 48-я встреча, её тема — «Создание общего будущего в разобщённом мире». В рамках форума планируется провести более 400 сессий, посвящённых наиболее важным проблемам и вызовам современности.

Любопытно, что в этом году все семь сопредседателей форума в Давосе — женщины. В их число вошли директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард, гендиректор IBM Джинни Рометти, а также премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

В Давосском форуме 2018 года примут участие почти 3 тыс. человек из более чем 110 стран, в том числе 70 глав государств и правительств, 45 руководителей международных организаций и свыше 1900 ведущих предпринимателей из разных областей бизнеса.

Ожидается, что мероприятие посетят Дональд Трамп, Ангела Меркель, Тереза Мэй и Эммануэль Макрон. Организаторы также не исключают, что впервые с 1997 года на форум приедет премьер-министр Индии. С 2014 года этот пост занимает Нарендра Моди.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард

AFP

© Stefan Rousseau

Как сообщает ТАСС, правительственную делегацию России возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. В официальной российской резиденции в Давосе («Русский дом») в течение трёх дней форума состоятся шесть деловых сессий. В качестве участников заявлены глава Минэкономразвития Максим Орешкин, министр энергетики Александр Новак, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, а также представители крупного бизнеса — председатель набсовета «Базового элемента» Олег Дерипаска, председатель правления «Новатека» Леонид Михельсон, президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президент «Алросы» Сергей Иванов, а также предприниматель и миллиардер Михаил Прохоров.

Процентные ставки и криптовалюты

Вместе с другими российскими представителями в Давосском форуме примет участие главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова. В интервью RT она рассказала, какая тема может стать главной для обсуждения на площадке форума.

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«Ключевой вопрос сейчас — нормализация монетарной политики в мире. Особенно учитывая, что основные центральные банки активнее заявляют о повышении процентных ставок. Поэтому один из главных вопросов экономической политики на сегодняшний день — является ли текущее состояние мировой экономики достаточным, чтобы позволить такое ужесточение монетарных политик», — сообщила Орлова.

Экономист считает, что участники форума в ходе дискуссий также поднимут вопрос о пересмотре режима развитых стран по таргетированию инфляции, который может обеспечить высокий уровень номинальных ставок.

Второй круг тем, по словам Орловой, — это геополитические изменения, в частности отношения США и Китая. Экспертное сообщество обсудит, насколько Соединённые Штаты сегодня справляются с ролью мирового лидера и как будет дальше развиваться ситуация на глобальных валютных и сырьевых рынках.

Главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и программный директор Валдайского клуба Ярослав Лисоволик в разговоре с RT напомнил, что в 2017 году самым запоминающимся событием форума стало выступление лидера КНР Си Цзиньпина на тему позиционирования Китая как глобального лидера в мировой экономике.

Reuters

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Лисоволик не исключает, что аналогичные заявления можно будет услышать и в этом году. На форуме 2018 года КНР представит член Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Хэ. Экономист также уверен, что активная дискуссия состоится и на тему регулирования цифровизации экономики и криптовалютного рынка.

Разные стороны одной медали

Нынешний форум в Давосе станет юбилейным с точки зрения восстановления мировой экономики после глобальной рецессии. Так, в 2008 году участники мероприятия официально признали, что мир переживает финансовый кризис.

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По оценке аналитиков форума, сейчас ряд ключевых индикаторов свидетельствуют о восстановительном росте мировой экономики — рекордно высоком показателе фондовых рынков, а также готовности регуляторов к сворачиванию политики количественного смягчения.

По мнению Наталии Орловой, именно нормализация монетарной политики центробанков ознаменует полное завершение десятилетней мировой стагнации.

В то же время у экспертов возникает всё больше опасений, что за подобной оптимистичной картиной скрываются серьёзные проблемы и риски. Об этом говорится в последнем ежегодном отчёте Всемирного экономического форума о глобальных рисках The Global Risks Report 2018.

На мировых рынках по-прежнему наблюдается так называемый бычий тренд (когда инвесторы ставят на покупку активов, а не на их продажу). Так, американские индексы сейчас демонстрируют рекордный рост за всю историю.

«Американский фондовый рынок давно уже ассоциируется с финансовым пузырём. Последний раз подобная ситуация наблюдалась в 2010 году. Тогда ключевые индексы США обвалились более чем на 15%», — рассказал RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

Экономисты ВЭФ подчёркивают, что одной из угроз для глобальной экономики является проблема высокой долговой нагрузки, особенно это касается Китая. Как пояснил Деев, на фоне цикличности всех процессов в глобальной финансовой системе мир может оказаться на пороге нового кризиса. При этом катастрофическая ситуация с уровнем долга КНР — верный признак надвигающейся рецессии. Аналитики подчёркивает, что сейчас отношение долга к ВВП страны превышает 300%.

Среди новых мировых экономических проблем эксперты называют ограниченные возможности правительств в случае нового кризиса, развитие цифровизации, а также наращивание протекционизма и популизма в политике.