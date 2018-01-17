Орешкин: рост российской экономики в 2018 году превысит показатели прошлого года

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что рост российской экономики в 2018 году точно превысит рост 2017-го.

«То, что мы покажем более сильный рост в 2018 году, чем в 2017-м, — я думаю, это точно», — цитирует РИА Новости министра.

По его словам, Goldman Sachs прогнозирует рост экономики России на 3,3% в 2018 году.

«Но я считаю, что для такого оптимизма повода пока нет», — сказал Орешкин.

Ранее в Минфине заявили, что рост экономики России по итогам 2017 года составит 1,8—2%.

21 декабря 2017 года российский лидер Владимир Путин заявил, что в российской экономике завершился этап рецессии.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» отметил, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.