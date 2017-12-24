В Минфине спрогнозировали рост экономики до 2% по итогам 2017 года
Рост российской экономики по итогам 2017 года составит 1,8—2%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.
«В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста», — приводит ТАСС слова министра.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в экономике страны завершился этап рецессии.
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.
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