В Минфине спрогнозировали рост экономики до 2% по итогам 2017 года

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Рост российской экономики по итогам 2017 года составит 1,8—2%. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил министр финансов России Антон Силуанов.

«В этом году мы ожидаем от 1,8% до 2% темпы экономического роста», — приводит ТАСС слова министра.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что в экономике страны завершился этап рецессии.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что росту ВВП России будет способствовать эффективная кредитно-денежная политика ЦБ, направленная на стабилизацию инфляции.

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