«Рубль отвязался от цен на нефть»: как России удалось добиться восстановления экономического роста

Для российской экономики прошлый год стал началом периода посткризисного восстановления. К таким выводам пришли представители власти, бизнес-сообщества и известные экономисты на полях IX Гайдаровского форума. Среди важных достижений его участники назвали снижение инфляции, стабильный валютный курс и ослабление зависимости от цен на нефть. При этом эксперты отметили и сохраняющиеся риски — нестабильность на рынке энергоресурсов, снижение темпов роста мировой торговли и ВВП Китая. Что происходит в российской и глобальной экономике и чего стоит ждать в 2018 году — в материале RT.

В прошлом году российская экономика вошла в фазу уверенного роста. К такому выводу пришли известные экономисты, представители исполнительной власти и бизнес-сообщества на IX Гайдаровском форуме.

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила о завершении периода послекризисного восстановления и отмечает, что потенциал экономического роста сейчас составляет 1,5—2%.

Министр экономического развития Максим Орешкин подчеркнул, что итоговый показатель по ВВП за 2017 год всё ещё подсчитывается, но назвал ряд факторов, которые повлияли на положительную динамику.

«Прирост в секторе авиаперевозок составил 20%, потребление электроэнергии — плюс 1,7%, погрузка на железной дороге — 3,2%. Импорт инвестиционных товаров — 24%. Продажи легковых автомобилей — 12%», — перечислил Орешкин

По мнению главы Минэкономразвития, эти значения похожи на показатели 2010—2011 годов, когда экономика восстанавливалась после глобального финансового кризиса. Максим Орешкин считает, что на сегодняшний день Россия адаптировалась к изменившимся внешним условиям. Прежде всего министр отметил успешное завершение структурных реформ в макроэкономической политике.

«Инфляционное таргетирование, плавающий обменный курс, бюджетное правило и механизм защиты внутренней экономики от колебаний цен на нефть — вот четыре фактора, которые кардинально меняют условия, в которых существует российская экономика», — заявил Максим Орешкин.

Как отметила Эльвира Набиуллина, по итогам 2017 года инфляция составила 2,5%, но в среднесрочной перспективе уже появились риски отклонения показателя вверх от 4-процентного целевого показателя. Одной из причин для этого стали сохраняющиеся высокие инфляционные ожидания.

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

Глава ЦБ считает, что российская экономика стала менее уязвимой для обвалов сырьевого рынка. По её словам, бюджет и платёжный баланс приспособились и «могут жить» в условиях низких нефтяных котировок. Максим Орешкин подчеркнул, что рубль тоже стал меньше реагировать на динамику рынка энергоресурсов.

«В 2017 году мы получили многолетние минимумы по волатильности. У нас де-факто произошла отвязка курса рубля от динамики цен на нефть. Если взять период с апреля прошлого года, цены на нефть выросли на 25%, а номинальный эффективный курс рубля за этот же период снизился на 8%», — пояснил Орешкин.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что министерство не даст резко укрепиться рублю, поскольку от этого могут пострадать российские предприниматели. По его словам, новое бюджетное правило обеспечило необходимую валютную прогнозируемость.

«Инвесторы прекрасно понимают, что как бы не менялись цены на нефть, курс будет меняться более плавно. Это очень важно для прогнозируемости, для наших экспортёров и импортёров, для наших граждан и малого предпринимательства», — подчеркнул Силуанов.

Министр также рассказал, что при сохраняющейся конъюнктуре российский бюджет в 2018 году может стать профицитным. Однако власти не всегда разделяют оптимизм экспертов по части экономического прогнозирования. Так, Максим Орешкин назвал ожидания роста ВВП России на 3,3% от аналитиков Goldman Sachs «слишком оптимистичным».

Главным вызовом для России в ближайшее время станет диверсификация экономики. В этом уверена Эльвира Набиуллина. Антон Силуанов при этом отметил, что, в первую очередь, необходимо развивать человеческий капитал, инфраструктуру и конкуренцию.

Антон Силуанов

globallookpress.com

© Kremlin Pool/Global Look Press

Цены на нефть и «китайский фактор»

Как заявила главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева, последние 10 лет мировая экономика мучилась после финансового кризиса, и Россия реагировала на это достаточно чувствительно. В то же время позитивные тенденции в нашей стране сопровождались улучшением глобальной динамики. На этом фоне в течение 2017 года мировые кредиторы повысили прогноз по росту российского ВВП с 1,3% до 1,7%.

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По словам Георгиевой, в России также значительно улучшился и бизнес-климат. Так, в рейтинге государств мира по уровню деловой активности наша страна поднялась на пять позиций с 2016 года и занимает сейчас 35 место. Для сравнения, ещё шесть лет назад Россия была лишь на 120-й ступени.

Эльвира Набиуллина также подчеркнула важную роль растущей мировой экономики для России. В то же время глава ЦБ заявила и об определённых рисках, которые могут угрожать извне. В частности, это касается мировой финансовой стабильности. Набиуллина привела в пример нормализацию денежно-кредитной политики в развитых странах, что может привести к повышению стоимости обслуживания долга этих государств и возможным перетокам капитала. Вместе с тем в ЦБ уверены, что мировые регуляторы будут аккуратно ужесточать свою политику и не допустят резких скачков.

Среди рисков Набиуллина называет и увеличение производства в Китае. Любопытно, что этот вопрос беспокоит многих инвесторов. Так, ещё несколько лет назад эксперты прогнозировали резкую «просадку» ВВП КНР. Впрочем, по словам Набиуллиной, сегодня рост экономики КНР носит контролируемый характер и данный риск является умеренным.

Снижение роли мировой торговли также является фактором риска, но в то же время этот процесс растянется на длительный период, считает Набиуллина. На данный момент главным глобальным риском остаются нестабильные цены на нефть. Глава ЦБ уверена, что вопреки общей «эйфории» на фоне высоких сырьевых котировок, на рынке энергоресурсов всё ещё сохраняется неопределённость.