«Где предел этой криптовалютной гонки?»: о чём говорили участники IX Гайдаровского форума

16 января в Москве стартовал ежегодный Гайдаровский форум, на котором выступил глава правительства Дмитрий Медведев. Премьер-министр рассказал о стремительном развитии новых технологий и важности человеческого капитала, а также предупредил о серьёзных вызовах — «технологическом занавесе» между государствами и рисках при использовании искусственного интеллекта и криптовалют. Как участники форума оценивают состояние глобальной экономики и какие угрозы для мирового рынка обсуждались экспертами — в материале RT.

Новый технологический уклад выходит за рамки современной экономики и многократно повышает ценность интеллектуального капитала. Об этом рассказал Дмитрий Медведев в ходе пленарной сессии IX Гайдаровского форума. Традиционно международная научно-практическая конференция проходит в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В 2018 году это ежегодное мероприятие посвящено теме «Россия и мир: цели и ценности».

«Сам характер новых технологий таков, что выдвигает человека в центр практически любого экономического процесса. Технологии создают новые возможности в экономике. И производство, и потребление становятся всё более индустриализированными», — подчеркнул глава правительства.

По словам Медведева, человеческий потенциал — это в первую очередь знания и творчество, а также качественный уровень государственного управления. Именно эти факторы становятся наиболее значимыми в глобальной конкуренции в эпоху технологических изменений. На этом фоне всё большее значение необходимо придавать сферам образования и здравоохранения.

«Уже сегодня мы должны ставить задачу по изменению отношения к системе здравоохранения и образования, по повышению квалификации, по увеличению доходов тех, кто работает в этих сферах. Потому как врачи и преподаватели — это ключевые группы, которые определяют будущее любой страны», — пояснил премьер-министр.

Вместе с тем глава кабмина отметил, что изменения в сфере технологий происходят стремительными темпами и современный мир ещё не вполне готов ко всем потенциальным вызовам. Одним из таких вызовов, по мнению Медведева, является риск появления «технологического занавеса» — барьера между развитыми странами, которые владеют новыми технологиями и могут их совершенствовать, и теми, у кого такой возможности нет.

Кроме того, премьер напомнил о важной роли активно развивающегося искусственного интеллекта. «В традиционных для человека сферах жизни начинает действовать новый игрок — искусственный интеллект. Это вызов не экономического, а нравственного характера. Взять, например, беспрецедентную прозрачность частной жизни: технологически полной приватности уже не существует», — заявил Медведев.

Исчезновение крипты

По словам Дмитрия Медведева, растущая конкуренция между электронными валютами стала важным вызовом для мировых правительств и бизнеса.

«Мы видим, что существуют разные подходы к криптовалютам — от запретительных до абсолютно либеральных. Всех сегодня волнует вопрос, где предел этой криптовалютной гонки. Возможно, это тупиковая ветвь киберреволюции», — отметил Медведев.

Относительно дальнейшей судьбы криптовалют глава правительства заметил, что нельзя исключать повторения сценария кризиса 2000 года на рынке интернет-компаний. В то же время премьер-министр подчеркнул: несмотря на крах большинства таких фирм, интернет продолжил играть значительную роль в жизни общества. Опираясь на этот прецедент, Медведев не исключил, что через несколько лет могут исчезнуть и криптовалюты, в то время как сама технология блокчейна «станет частью повседневной реальности».

Конец антикризисной повестки

В ходе работы первого дня форума эксперты сделали вывод, что современное состояние мировой экономики намного лучше, чем в любой период прошедшего десятилетия. По словам председателя правления JP Morgan Chase International Якоба Френкеля, сегодня практически каждый регион мира демонстрирует положительные темпы роста, а экономические прогнозы пересматриваются в сторону улучшения. Так, аналитики Международного валютного фонда ожидают увеличение мирового ВВП на 3,8% в 2018 году.

«Практически везде завершилась или завершается антикризисная повестка. На мой взгляд (как экономического историка), в этот раз антикризисная повестка всех развитых стран была очень успешной, особенно в сравнении с глобальными кризисами прошлого. Мир, по-видимому, выходит на траекторию устойчивого роста», — подчеркнул ректор РАНХиГС Владимир Мау.

Наряду с традиционными факторами глобального роста — инвестициями в инфраструктуру и улучшением деловой среды — значимую роль будут играть вложения в человеческий капитал. Об этом рассказала главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева.

«Сегодня мы живём в мире прорывных технологий. Мы сделали вывод, что инвестиции в человеческий капитал будут доминировать в определении новых факторов роста. Так, 65% богатства народов — это люди и человеческий капитал», — пояснила Георгиева.

Впрочем, на форуме экономисты обсуждали и факторы риска для экономики. Речь шла о проводимой мировыми центробанками политике количественного смягчения, которая может привести к серьёзным угрозам для глобального рынка в долгосрочной перспективе.

«В Европе рост во многом связан с денежно-кредитным инструментом, который часто называют дешёвыми деньгами. Сейчас этот инструмент оказывает влияние на экономику, что несёт в себе определённые риски», — рассказал министр внешней торговли и развития Финляндии Кай Мюккянен.

Кристалина Георгиева предупредила, что за долгий период низких процентных ставок стремление к новым тратам и кредитам вышло за разумные рамки. А это, в свою очередь, может привести к нестабильности в корпоративном и деловом секторах.