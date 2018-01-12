Нефть в курсе: как долго рубль продержится на максимальном за последние четыре месяца уровне

На Московской бирже в пятницу курс доллара США впервые за четыре месяца опустился ниже 57 рублей. Вопреки прогнозу некоторых экспертов, интервенции Минфина не стали причиной ослабления российской валюты. Во многом это произошло за счёт резкого скачка нефтяных цен. Впервые с 2014 года стоимость барреля Brent поднялась выше $70. Эксперты отмечают высокий интерес к рублёвым активам со стороны банков и инвесторов. Как долго российская валюта удержится на новой высоте — в материале RT.

В пятницу, 12 января, открытие торгов на Московской бирже ознаменовалось незначительным удешевлением рубля после рекордного роста накануне. Курс нацвалюты снизился на 10 копеек к доллару (до 56,53 рубля) и на 20 копеек к евро (до 68,06 рубля). Вечером 11 января — впервые с сентября 2017 года — российская валюта достигла отметки 56,80 рубля за доллар.

Расширение валютных интервенций Минфина не помешало укреплению курса. Как правило, подобные действия министерства оказывают понижательное давление на валютную динамику. В период с 15 января по 6 февраля финансовые власти намерены ежедневно покупать валюту на сумму 15 млрд рублей. Напомним, что в декабре прошлого года этот показатель составлял 12,7 млрд в день.

Как пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, вечернее удорожание российской валюты произошло на фоне низкой активности инвесторов и кратковременного скачка на рынке энергоресурсов.

«Покупки в интересах Минфина, очевидно, проходят в дневное время, поэтому укрепление рубля днём менее вероятно. В то же время в целом по месяцу покупки валюты должны уравновешиваться продажами экспортёров, поэтому повода для резкого роста рубля нет», — пояснил Ващенко.

По мнению эксперта аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Юрия Кравченко, поддержку нацвалюте всё ещё оказывает привлекательность активов в рублях. Так, банки и инвесторы размещают существенный объём рублёвой ликвидности на депозитах ЦБ и в виде покупок облигаций федерального займа (ОФЗ).

Игроки рынка предпочитают держать значительную часть в рублёвых активах на фоне сохранения высокой ключевой ставки Центробанка. Напомним, 15 декабря ЦБ снизил ставку на 50 базисных пунктов — до 7,75% годовых.

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«В России по-прежнему остаются высокие ставки по сравнению с другими развивающимися странами, а также относительно стоимости валютного фондирования (стоимость привлечения ресурсов банками для обеспечения своей основной деятельности. — RT) и показателей инфляции», — подчеркнул Кравченко.

Эксперт также отметил, что в пользу рубля играет и нестабильность американской валюты на внешних площадках. Тормозит укрепление доллара и неопределённость игроков финансового рынка относительно дальнейшего повышения ставки Федеральной резервной системы США (ФРС).

Сырьевая тяга

Основную же поддержку рублю оказывают уверенно растущие сырьевые котировки. Так, 11 января в ходе торговой сессии на лондонской бирже ICE фьючерсы на нефть эталонной марки Brent преодолели уровень $70 за баррель. В последний раз цена находилась выше данного показателя в декабре 2014 года.

Как отмечает Георгий Ващенко, ценовой скачок связан с повышенным спросом на энергоресурс в США и Европе по причине плохой погоды. По прогнозам эксперта, в ближайшее время котировки останутся в диапазоне $65—70 за баррель.

Оптимизм игроков сырьевого рынка сохраняется и на фоне обнадёживающей статистики из США. Об этом в разговоре с RT рассказал ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

«Управление энергетической информации США (EIA) сообщило, что за неделю внутренние запасы нефти сократились на 4,9 млн баррелей. Таким образом, запасы сырья в стране снижаются уже восьмую неделю подряд», — отметил Деев.

Эксперт подчеркнул, что полной неожиданностью для инвесторов стали данные по объёму добычи в Штатах. Так, согласно отчёту EIA, объём производства нефти в США сократился на 290 тыс. баррелей — до 9,49 млн баррелей в сутки. Причиной такого снижения аналитики считают сезонный фактор, а именно, продолжительные праздники.

Впрочем, по мнению экспертов Reuters, к уже концу января показатель может преодолеть отметку в 10 млн баррелей в день и приблизиться к уровням ведущих мировых нефтепроизводителей — Саудовской Аравии и России. По данным ОПЕК, объём нефтедобычи в этих странах составляет приблизительно 10 и 11 млн баррелей в сутки соответственно.

Артём Деев уверен, что положительная статистика нефтяных котировок может измениться уже на следующей неделе. Высокая стоимость сырья будет стимулировать производителей ОПЕК к наращиванию добычи, что приведёт к корректировке цен. На этом фоне курс рубля может вернуться к значениям выше 58 рублей за доллар.

Психологический риск

Одним из фундаментальных факторов, играющих против рубля, остаётся риск наложения санкций на покупку ОФЗ. В феврале американские власти обнародуют планы по введению новых ограничительных мер против России.

«Вне зависимости от того, будут наложены санкции или нет, по мере приближения их реализации риски будут психологически усиливаться. На этом фоне рубль должен терять позиции, даже если последствия окажутся не такими серьёзными для нашего рынка», — отметил Кравченко.

Ранее в разговоре с RT главный экономист «Эксперт РА» и доцент НИУ ВШЭ Антон Табах заверил, что новый пакет ограничений со стороны США не приведёт к серьёзному обвалу национальной валюты.

«На курсе рубля санкции, естественно, отразятся, но никаких катастрофических событий не предвидится, потому что рубль в основном базируется на цене на нефть. Кроме того, сейчас по сравнению с 2014 годом было погашено внешнего долга российскими компаниями и банками больше чем на $200 млрд, поэтому этот показатель радикально уменьшился», — рассказал эксперт.