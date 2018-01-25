Пиковый январь: почему рубль, нефть, доллар и золото за сутки достигли рекордных показателей

Конец января стал периодом предельных значений для российских и зарубежных инвесторов. На торгах Московской биржи 25 января национальная валюта впервые с апреля 2017 года пробила отметку в 56 рублей за доллар. Укрепление рубля произошло после уверенного роста нефтяных цен до $71 за баррель и серьёзного снижения индекса американской валюты до 88,8 пунктов. Последний раз игроки рынков наблюдали такие значения в декабре 2014 года. В то же время ослабление доллара вызвало рост цен на золото до $1360 за тройскую унцию — максимум за полтора года. Почему рынки достигли пиков — в материале RT.

В четверг, 25 января, открытие торгов на Московской бирже ознаменовалось рекордным укреплением рубля. Российская валюта подорожала до отметки в 55,8 рублей за доллар США впервые с апреля 2017 года.

Основным фактором поддержки рубля остаётся ситуация на рынке энергоносителей. В ходе торговой сессии на лондонской бирже ICE стоимость нефти эталонной марки Brent увеличилась на 0,7% и превысила отметку $71 за баррель. В последний раз цена находилась выше этого показателя в декабре 2014 года.

Сырьевой рынок укрепляется на фоне новостей о результатах и перспективах сделки по ограничению добычи нефти. Как отметил министр энергетики России Александр Новак, участники ОПЕК+ готовы продолжать своё сотрудничество после 2018 года, привлекая при этом и других крупных нефтепроизводителей.

По словам Новака, в 2017 году государства — члены соглашения исполнили обязательства по заморозке добычи на 107%. Согласно прогнозам мониторингового комитета, балансировка рынка ожидается уже в третьем или четвёртом квартале текущего года. Об этом глава Минэнерго рассказал в эксклюзивном интервью RT на Международном экономическом форуме в Давосе.

Российская валюта ещё сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления, несмотря на рекордный рост сырьевых котировок, считает старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич. По его оценке, при закреплении курса ниже 56 рублей за доллар следующей целью снижения может стать отметка в 54 рубля за единицу американской валюты.

Как пояснил руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский, на стороне рубля играет и сезонный фактор — налоговый период. В это время экспортёры активно скупают национальную валюту. Вместе с тем, по словам аналитика, стремительный рост рубля будет сдерживаться российскими финансовыми властями.

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«Вероятно, в ближайшее время Минфин объявит об увеличении объёмов покупки иностранной валюты. Дополнительным фактором не в пользу рубля можно назвать снижение объёмов кэрри-трейд, если Банк России продолжит снижение ключевой ставки», — пояснил Козловский.

Финансовая стратегия кэрри-трейд подразумевает приобретение валюты государства, в котором установлены низкие процентные ставки, с последующим вложением этих денег в валюту стран с высокими процентными ставками.

Напомним, 15 декабря Центробанк снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 7,75% годовых. 17 января глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ и дальше будет смягчать монетарную политику до нейтрального уровня — ставка должна составить 6%.

Начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков в разговоре с RT подчеркнул, что при отсутствии угрозы санкций на покупку ОФЗ курс российской валюты уже мог бы находиться на уровне 53—54 рубля за доллар. В конце января американские власти обнародуют планы по введению новых ограничительных мер против России.

Просадочная полоса

Одной из причин укрепления рубля стало рекордное за три года ослабление курса доллара. Об этом RT рассказал директор по инвестициям ИК «Питер Траст» Михаил Алтынов. По его словам, против американской валюты сыграл активный приток вложений в российские активы.

Табло курса обмена валют

РИА Новости

© Наталья Селиверстова

«Рубль всего лишь один из многих объектов инвестиций против доллара, причём далеко не самый главный. По этой причине даже небольшие волны покупок заметно влияют на курс. В России же мы наблюдаем с начала года приток небольших в мировом масштабе, но заметных для нашего валютного рынка спекулятивных инвестиций в акции и облигации», — отметил Алтынов.

Курс доллара снизился до трёхлетнего минимума к корзине шести основных валют (евро, японская иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк). По данным портала MarketWatch, 25 января соответствующий индекс DXY достиг отметки в 88,8 пунктов.

В последний раз показатель опускался ниже уровня 89 пунктов в декабре 2014 года. Михаил Алтынов отметил, что с начала января индекс снизился на 3%, а это серьёзное движение для такого короткого промежутка времени.

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Богдан Зварич подчеркнул, что главным фактором для рекордного снижения стали последние заявления американских властей о преимуществах слабого доллара для экономики страны. Так, очередной импульс к коррекции придал министр финансов США Стивен Мнучин. На форуме в Давосе он заявил, что падение доллара — это хороший фактор для национальной торговли и возможностей американских производителей.

Не в пользу доллара играет и глобальный экономический рост. По оценке Евгения Волкова, сильная положительная динамика мировой экономики оказывает поддержку другим валютам. Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют рост мирового ВВП на 3,9% в 2018 и 2019 годах.

По словам Сергея Козловского, на ослабление американской валюты повлияли и бюджетные трудности в США. Американское правительство временно приостанавливало свою работу с 20 по 22 января, когда республиканцы и демократы не смогли договориться по поводу нового бюджета на 2018 финансовый год.

Согласно ожиданиям экспертов, дальнейшая долларовая динамика на международном рынке будет зависеть от монетарной политики США. После вступления Джерома Пауэлла в должность председателя ФРС американский регулятор планирует ещё три повышения ставки в 2018 году. Это, по мнению Богдана Зварича, может способствовать восстановлению доллара.

Золотой чемпион

Значительная просадка доллара привела к ещё одному январскому рекорду для инвесторов. Цена на золото достигла максимумов с августа 2016 года и торгуется вблизи отметки в $1360 за тройскую унцию. Такие данные приводит Всемирный совет по золоту (WGC).

Золотые слитки

Reuters

© Leonhard Foeger

Опрошенные RT эксперты отмечают, что снижение курсов валют приводит к росту стоимости активов, которые номинированы в этих валютах. Во времена ослабления доллара активно растут инвестиции в золото. Вместе с тем аналитики указывают и ряд других причин для роста стоимости драгметалла.

«Золото отыгрывает утраченные в прошлом году позиции. Ранее рынок избавлялся от золота на фоне роста ставки Федрезерва и отдавал предпочтение рынку облигаций. В период коррекции доллара традиционным защитным активом является именно золото — это дополнительный стимулирующий фактор. Третья причина — рост инфляции в развитых странах, здесь золото снова можно назвать резервным активом», — считает Сергей Козловский.

Евгений Волков отмечает и влияние на цену повышенного спроса на драгметалл со стороны мировых центробанков. Регуляторы планируют увеличивать объёмы золотохранилищ и усиливать свои валюты золотыми запасами. В целом, по прогнозу Grand Capital, в ближайшем полугодии цена золота достигнет максимальной отметки к середине февраля — $1400 за тройскую унцию. После этого аналитики ожидают коррекции в 5—7%.