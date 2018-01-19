«Ждём рост на 30%»: фондовый индекс Московской биржи показал максимальное значение с 1997 года
- Сотрудники в офисе московской биржи ММВБ-РТС
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
На открытии торгов в пятницу, 19 января, индекс Московской биржи впервые превысил отметку 2300 пунктов.
Во время утренней торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи достиг 2306,79 пункта, что на 0,4% выше предыдущего дня закрытия торгов. Во второй половине дня 19 января показатель стал снижаться. В целом объём сделок за первые четыре часа торгов превысил 20 млрд рублей.
Основными лидерами роста в первой половине дня стали акции «ФСК ЕЭС» (7,25%), «Россетей» (6,39%), «Юнипро» (2,35%), «Алросы» (1,77%) и Polymetal (1,62%). Такие данные приводятся на официальном сайте Московской биржи.
Стремительный рост акций на российской торговой площадке продолжается последние три дня. С начала года индекс МосБиржи вырос на 9,3%.
Индекс РТС 19 января обновил максимум с июля 2014 года, достигнув 1283 пунктов. Тем не менее долларовый индекс РТС всё еще почти в два раза ниже своего исторического максимума в 2498 пунктов, достигнутого в апреле 2008 года.
Как пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, рост связан с позитивным внешним фоном и высокими ценами на нефть, которые достигли $70 за баррель.
Впрочем, 19 января цена на нефть марки Brent снизилась на 0,58% и составила 68,90$ за баррель по причине публикации новой статистики из США. По данным американского министерства энергетики (EIA), производство нефти на территории страны увеличилось на 258 тыс. баррелей в сутки и сейчас составляет 9,75 млн баррелей. При этом запасы сырой нефти в США падают девятую неделю подряд. Этому способствует резкое снижение резервов нефти в хранилище Кушинг, штат Оклахома. Недельное снижение составило 4,18 млн баррелей и стало крупнейшим с 2004 года, отмечают эксперты EIA.
Аналитики считают, что на рост фондового рынка повлиял и повышенный интерес иностранных инвесторов.
«Фонды, ориентированные на Россию, за неделю привлекли $530 млн. Если ранее приток был в облигации, то сейчас активно покупают акции, главным образом, сырьевого сектора», — отметил Георгий Ващенко.
Рост российского фондового рынка соответствует динамике мировых фондовых площадок, подчеркнул в разговоре с RT руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.
С начала года рост американского промышленного индекса Dow Jones превысил 5%. Фондовый индекс S&P 500 вырос на 4%, а Nasdaq 100 — на 4,6%. Индекс MSCI AC Asia Pacific, отражающий динамику фондового рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, с начала января увеличился на 5,2%.
Кроме того, как считает Козловский, дополнительную поддержку российскому фондовому рынку оказывает укрепление рубля.
По мнению Ващенко, спекулятивный интерес может перерасти в инвестиционный, поскольку экономика России уже вышла из рецессии. На конец января аналитик прогнозирует значение индекса МосБиржи в диапазоне 2250 — 2350 пунктов.
«На горизонте месяца динамика российского рынка будет тесно коррелировать с внешним фоном. Он, скорее всего, останется умеренно позитивным на ожидании хороших отчётов американских компаний. Наш базовый прогноз по индексу МосБиржи на год предполагает 2500 — 2600 пунктов. Поводом к росту рынка станет рост бумаг нефтегазового и девелоперского секторов», — считает Ващенко.
Аналитики не ожидают снижения рынка акций в ближайшее время и падения индекса МосБиржи. «В течение февраля мы ждём обновления исторических максимумов. Нарушить позитивные планы может коррекция на рынке нефти, но говорить о ней до ближайшей встречи ОПЕК+ преждевременно. В течение 2018 года мы ждём роста российского рынка минимум на 30%, что будет соответствовать средней ожидаемой динамике развивающихся рынков», — прогнозирует Сергей Козловский.