«Ждём рост на 30%»: фондовый индекс Московской биржи показал максимальное значение с 1997 года

Индекс Московской биржи впервые преодолел отметку 2300 пунктов — это максимальный уровень за всю историю наблюдения торгов на российском фондовом рынке, начиная с 1997 года. В плюс вышли акции компаний из совершенно разных секторов — от энергетического и добывающего до потребительского рынка. По мнению аналитиков, на рост повлияли не только традиционные факторы, например, цены на нефть, но и повышенный интерес зарубежных инвесторов к ценным бумагам российских компаний. Что ждёт фондовый рынок в будущем — в материале RT.

На открытии торгов в пятницу, 19 января, индекс Московской биржи впервые превысил отметку 2300 пунктов.

Во время утренней торговой сессии в пятницу индекс МосБиржи достиг 2306,79 пункта, что на 0,4% выше предыдущего дня закрытия торгов. Во второй половине дня 19 января показатель стал снижаться. В целом объём сделок за первые четыре часа торгов превысил 20 млрд рублей.

Основными лидерами роста в первой половине дня стали акции «ФСК ЕЭС» (7,25%), «Россетей» (6,39%), «Юнипро» (2,35%), «Алросы» (1,77%) и Polymetal (1,62%). Такие данные приводятся на официальном сайте Московской биржи.

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Стремительный рост акций на российской торговой площадке продолжается последние три дня. С начала года индекс МосБиржи вырос на 9,3%.

Индекс РТС 19 января обновил максимум с июля 2014 года, достигнув 1283 пунктов. Тем не менее долларовый индекс РТС всё еще почти в два раза ниже своего исторического максимума в 2498 пунктов, достигнутого в апреле 2008 года.

Как пояснил RT начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко, рост связан с позитивным внешним фоном и высокими ценами на нефть, которые достигли $70 за баррель.

Впрочем, 19 января цена на нефть марки Brent снизилась на 0,58% и составила 68,90$ за баррель по причине публикации новой статистики из США. По данным американского министерства энергетики (EIA), производство нефти на территории страны увеличилось на 258 тыс. баррелей в сутки и сейчас составляет 9,75 млн баррелей. При этом запасы сырой нефти в США падают девятую неделю подряд. Этому способствует резкое снижение резервов нефти в хранилище Кушинг, штат Оклахома. Недельное снижение составило 4,18 млн баррелей и стало крупнейшим с 2004 года, отмечают эксперты EIA.

Аналитики считают, что на рост фондового рынка повлиял и повышенный интерес иностранных инвесторов.

«Фонды, ориентированные на Россию, за неделю привлекли $530 млн. Если ранее приток был в облигации, то сейчас активно покупают акции, главным образом, сырьевого сектора», — отметил Георгий Ващенко.

Рост российского фондового рынка соответствует динамике мировых фондовых площадок, подчеркнул в разговоре с RT руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский.

С начала года рост американского промышленного индекса Dow Jones превысил 5%. Фондовый индекс S&P 500 вырос на 4%, а Nasdaq 100 — на 4,6%. Индекс MSCI AC Asia Pacific, отражающий динамику фондового рынка Азиатско-Тихоокеанского региона, с начала января увеличился на 5,2%.

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Кроме того, как считает Козловский, дополнительную поддержку российскому фондовому рынку оказывает укрепление рубля.

По мнению Ващенко, спекулятивный интерес может перерасти в инвестиционный, поскольку экономика России уже вышла из рецессии. На конец января аналитик прогнозирует значение индекса МосБиржи в диапазоне 2250 — 2350 пунктов.

«На горизонте месяца динамика российского рынка будет тесно коррелировать с внешним фоном. Он, скорее всего, останется умеренно позитивным на ожидании хороших отчётов американских компаний. Наш базовый прогноз по индексу МосБиржи на год предполагает 2500 — 2600 пунктов. Поводом к росту рынка станет рост бумаг нефтегазового и девелоперского секторов», — считает Ващенко.

Аналитики не ожидают снижения рынка акций в ближайшее время и падения индекса МосБиржи. «В течение февраля мы ждём обновления исторических максимумов. Нарушить позитивные планы может коррекция на рынке нефти, но говорить о ней до ближайшей встречи ОПЕК+ преждевременно. В течение 2018 года мы ждём роста российского рынка минимум на 30%, что будет соответствовать средней ожидаемой динамике развивающихся рынков», — прогнозирует Сергей Козловский.