«Надеюсь, к концу 2018 года рынок сбалансируется»: глава Минэнерго Новак о соглашении по заморозке уровня добычи нефти

Соглашение ОПЕК+ по сокращению уровня добычи нефти должно носить срочный характер. Такое заявление в эксклюзивном интервью RT сделал глава Минэнерго Александр Новак на площадке «Русского дома» во время форума в Давосе. При этом министр не исключил, что участники сделки и в будущем могут применять подобные механизмы по балансировке рынка. Однако подчеркнул, что говорить о сроках достижения баланса спроса и предложения возможно не раньше третьего — четвёртого квартала 2018 года.

— Александр Валентинович, какие меры участники соглашения по сокращению уровня добычи нефти намерены принять после 2018 года, чтобы не допустить повторения обвала рынка?

— Во-первых, все 24 страны, которые приняли участие в соглашении по заморозке уровня добычи нефти, должны вместе достигнуть цели по балансировке рынка.

Конечно, рынок всегда развивается циклично, но в этот раз были приняты неординарные решения, которые показали максимальные возможности согласованных действий, чтобы снизить негативное влияние, которое отмечалось в 2014—2016 годах.

На мой взгляд, эти совместные действия должны носить срочный характер. Надеюсь, что к концу 2018 года рынок сбалансируется. Действия ОПЕК+ показали, что в будущем мы можем применять подобные механизмы. При этом мы настроены не только продолжать сотрудничество в рамках сокращения, но и проводить раз в полгода или год совместные консультации стран — участниц сделки с привлечением других государств.

— Планируется ли расширение участников партнёрства? Например, приглашение США?

— Каждая страна вправе самостоятельно определять свой выбор. США являются одной из крупнейших добывающих стран. Уровень добычи приближается к отметке 10 млн баррелей в сутки. В то же время Соединённые Штаты — крупный потребитель энергосырья (почти 20 млн баррелей). Это очень значимые объёмы, которые влияют на рынок. Конечно, было бы целесообразно провести обмен информацией и консультации не только внутри стран-экспортёров, но также и с крупнейшими потребителями.

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— Какие изменения могли бы повысить эффективность сделки по сокращению?

— Главное, чтобы все страны вышли на 100-процентное исполнение своих обязательств. К сожалению, по разным причинам сегодня не все исполняют соглашение в полном объёме. Тем не менее соглашение исполняется, многие страны перевыполняют объёмы. У некоторых государств добыча снизилась на уровень выше определённой квоты. Поэтому общее соглашение ОПЕК+ исполняется на 107% в среднем по 2017 году. Это очень высокий показатель, такого никогда не было. Для большей эффективности все участники должны быть привержены своим обязательствам.

— Как вы считаете, когда можно будет говорить о сроках балансировки рынка и перспективах соглашения ОПЕК по заморозке уровня добычи нефти после 2018 года?

— Недавно в Омане прошла министерская встреча мониторинговой группы ОПЕК, где были представлены прогнозы по балансировке рынка.

В соответствии с этими прогнозами, речь идёт о третьем или четвёртом квартале 2018 года. Мы понимаем, что прогнозы иногда сбываются, а иногда нет. Нужно и дальше мониторить ситуацию.

Для этого существует технический комитет, который собирается один раз в месяц и отслеживает исполнение соглашения, а также готовит свежие прогнозы.

— Вы не любите предсказания, но всё-таки, можно ли предположить, что до конца 2018 года цену на нефть получится «довести» до $80 за баррель благодаря сделке ОПЕК+?

— Всё-таки мы ориентируемся на фундаментальные факторы: баланс спроса и предложения, состояние рынка с точки зрения добычи и остатков, а также рисков. В этом смысле я хочу подчеркнуть, что цены на нефть должны быть справедливы и для потребителей, и для производителей, чтобы гарантировать будущие инвестиции и энергобезопасность.

— Какого объёма добычи нефти можно ожидать в России в этом году?

— При условии, что соглашение по заморозке будет действовать до конца 2018 года, мы ожидаем выход на показатели уровня 2017 года — это примерно 546—547 млн тонн добычи нефти.