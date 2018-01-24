Адвокат банкиров: как изменится политика ФРС США под руководством Джерома Пауэлла

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Владимир Цегоев, Аксинья Маючая
Сенат США одобрил кандидатуру Джерома Пауэлла на пост руководителя Федеральной резервной системы (ФРС). Впервые за 30 лет американский регулятор возглавит человек без профессионального экономического образования. За назначение известного американского адвоката и бывшего замминистра финансов проголосовали 84 сенатора из 100. Аналитики считают, что новый руководитель ФРС будет поддерживать ужесточение монетарной политики, повышать базовую процентную ставку и снижать регулирование банковского сектора. Как кадровые перестановки отразятся на денежно-кредитной политике США — в материале RT.
Адвокат банкиров: как изменится политика ФРС США под руководством Джерома Пауэлла
  • Здание ФРС в Вашингтоне
  • Reuters

Американские сенаторы одобрили кандидатуру известного американского адвоката, инвестбанкира и экс-замминистра финансов Джерома Пауэлла на должность председателя совета управляющих Федеральной резервной системы (ФРС США). По итогам голосования финансиста поддержали 84 конгрессмена, против высказались лишь 13.

Любопытно, что в предыдущие годы при выборе руководителя ФРС сенаторы демонстрировали меньше единодушия. В 2013 года предшественница Пауэлла Джанет Йеллен получила 56 голосов за и 26 против, а за назначение Бена Бернанке в 2010 году проголосовали 70 человек, против — 30. 

Джером Пауэлл станет первым за 30 лет главой американского регулятора без профессионального экономического образования.

По информации официального сайта ФРС, он получил степень доктора юридических наук в Джорджтаунском университете. В то же время, по мнению аналитиков UBS Global Research, Пауэлл выработал глубокое понимание макроэкономики и денежно-кредитной политики США.

Согласно данным Bloomberg, свою карьеру будущий председатель ФРС начал с адвокатской практики, после чего перешёл в инвестиционный банкинг, где трудился более 15 лет. За это время он успел поработать в банках Bankers Trust, Dillon, Read & Co, был партнёром инвестиционных фондов Carlyle Group и Global Environment Fund, а также основал инвестиционную фирму Severn Capital Partners.

  • Джером Пауэлл
  • Reuters

В ФРС Джером Пауэлл начал работать в 2012 году по назначению экс-президента Барака Обамы. За это время он стал приверженцем политики Джанет Йеллен и сейчас выступает за постепенное увеличение процентной ставки и снижение активов, накопленных ФРС во время борьбы с финансовым кризисом. На этом фоне эксперты и аналитики не ожидают серьёзных изменений в американской монетарной политике.

«Пауэлл — действующий член управляющего совета ФРС, проработавший под председательством Джанет Йеллен не один год. Не думаю, что стоит ждать от него явных и резких изменений в проводимой политике, что в принципе не свойственно такому консервативному ведомству, как ФРС. На наш взгляд, будет продолжен курс на продажу выкупленных ранее активов с баланса ФРС и повышение ставок для сдерживания инфляции», — рассказал RT эксперт «БКС Экспресс» Альберт Короев.

В 2017 году процентная ставка ФРС трижды повышалась, при этом монетарные власти объявляли о намерении увеличить ставку ещё как минимум три раза в 2018-м. Однако старший аналитик ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов не исключает, что действия Джерома Пауэлла на новом посту будут несколько отличаться от решений Джанет Йеллен.

«Различие заключается в том, что Пауэлл мягче относится к отрасли и рассматривает возможность сократить частоту стресс-тестов для всех финансовых компаний, за исключением наиболее крупных. Он также считает, что необходимо снижать регулирование финансового сектора. Эти меры увеличат капитал, который используется для инвестирования в американскую экономику, чего и добивался Дональд Трамп в первый год своего президентства», — пояснил RT Меркулов.

Напомним, Дональд Трамп выдвинул кандидатуру Джерома Пауэлла на пост главы Федрезерва ещё в начале ноября 2017 года. В декабре банковский комитет сената США утвердил экс-заместителя главы казначейства большинством голосов. Любопытно, что ранее среди вероятных кандидатов на этот пост рассматривались экономист из Стэнфордского университета Джон Тейлор, а также глава Национального экономического совета при Белом доме и экс-президент Goldman Sachs Гэрри Кон. 

Прощальная встреча

Первое в 2018 году заседание ФРС США намечено на 30—31 января в Вашингтоне. Мероприятие станет последним для Джанет Йеллен в должности председателяФедрезерва, потому что срок её полномочий истекает 3 февраля.

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Как отмечает Вадим Меркулов, рынок не ожидает кардинальных изменений, Йеллен «спокойно передаст бразды правления» Пауэллу и позволит ему постепенно повышать процентную ставку.

«Об этом свидетельствуют и макроэкономические показатели: в последнем отчёте ФРС многие факторы указывали на замедленные темпы роста инфляции. Таким образом, Федрезерв не будет поднимать ставку в конце января, поскольку экономика не готова к таким быстрым скачкам», — объяснил эксперт.

По мнению Альберта Короева, на заседании не будет принято решение об ужесточении монетарной политики. Аналитик подчёркивает, что участники рынка в большей степени будут ждать комментариев регулятора на фоне продолжающего роста доходности американских трежерис (государственные ценные бумаги США) в январе.

По сообщению агентства Reuters, 22 января доходность десятилетних гособлигаций США достигла 2,67% — максимума с сентября 2014 года, что подтолкнуло доллар к укреплению, который просел на торгах после временной приостановки работы правительства США.

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