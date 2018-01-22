Довели страну до шатдауна: члены правительства США отложили поездку в Давос из-за остановки финансирования госучреждений

В понедельник вечером американские конгрессмены в очередной раз попытаются договориться о судьбе бюджета США. Из-за разногласий республиканцев и демократов основной финансовый документ страны до сих пор не подписан. Остановлена работа всех федеральных учреждений, сотрудники отправлены в отпуск. Шатдаун внёс коррективы даже в международную повестку: американские чиновники отложили свой визит на Давосский форум, а приезд Дональда Трампа в Швейцарию и вовсе находится под угрозой срыва. Пока две политические силы ищут компромиссы, аналитики пытаются посчитать убытки, которые терпит экономика США в сложившейся ситуации. Чем может обернуться несогласованность позиций элит для финансов страны — в материале RT.

В понедельник вечером по московскому времени стало известно, что члены правительства США отложили поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за шатдауна. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что считает маловероятным также визит Дональда Трампа в Швейцарию, если работа американского федерального правительства не восстановится.

«Я не знаю, вероятно ли это… Наш приоритет — обеспечить работу правительства», — сообщила Сандерс.

Правительство США приостановило свою работу в ночь с 19 на 20 января, когда республиканцы и демократы не смогли договориться по поводу нового бюджета на 2018 финансовый год. Главным спорным пунктом стала программа защиты молодых мигрантов (DACA). Однопартийцы Дональда Трампа выступают против её включения в основной финансовый документ страны и настаивают на отдельном обсуждении. Эта позиция категорически не устраивает их оппонентов, которые опасаются, что после подписания бумаг республиканцы откажутся от своих слов.

В воскресенье, 21 января, конгрессмены также не пришли к единому соглашению и перенесли голосование. 22 января чиновники обсуждают временный трёхнедельный бюджет (резолюция о продлении временного финансирования госучреждений до 8 февраля).

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Во сколько шатдаун обойдётся американскому правительству, посчитать сложно. Но ситуация последних трёх дней не является прецедентом. Это не первый в финансовой истории США шатдаун, поэтому экономисты и эксперты проводят параллели с прежними случаями приостановки работы федерального правительства.

Под давлением

Так, в разговоре с RT научный сотрудник Института Людвига фон Мизеса Марк Торнтон отметил, что краткосрочное отсутствие финансирования вряд ли станет проблемой для государственных служащих США, но, безусловно, обернётся пустыми потерями финансов на различных федеральных уровнях. Экономист вспоминает, что по опыту прошлых шатдаунов чиновникам обычно выплачивают все пропущенные зарплаты после возобновления работы правительства.

Американское издание Politico напоминает, что с ноября 1995 года по январь 1996 года правительство дважды прекращало работу в общей сложности на 27 дней. Тогда административно-бюджетное управление выявило, что шатдаун обошёлся правительству в $1,4 млрд — более $2 млрд с поправкой на инфляцию. Из $1,4 млрд около $1,1 млрд было выплачено федеральным служащим, которые оставались дома и не работали, остальные $300 млн были утрачены из-за проблем в других сферах, например из-за потери дохода от закрытых национальных парков и общественных музеев.

Эксперты сравнивают нынешний кризис с шатдауном 2013 года, который принёс убытки экономике Штатов в размере $24 млрд. Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в разговоре с RT не исключил, что потери этого года могут составить приблизительно $10 млрд.

«У американской экономики большая инерция, она работает на основе своего потенциала. Это просто очередной раунд политической борьбы, так же как это было по поводу повышения потолка госдолга в 2013 году. Тогда также довели дело до шатдауна», — вспоминает в разговоре с RT директор программы факультета стратегического управления Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Михаил Портной.

Эксперт подчёркивает, что сейчас мы наблюдаем «методы давления на власть», то есть особенность нынешнего шатдауна заключается в действиях республиканцев, которые демонстрируют отрицательное отношение к президенту за то, что он фактически без их организационной поддержки пришёл к власти, а позиционирует себя как республиканец.

«Пока американская экономика демонстрирует темпы роста свыше 3% ВВП. Это хороший рост, поэтому и удивительно, что американские политические деятели ради своих амбиций готовы поставить под угрозу важные дела. С момента мирового финансового кризиса прошло уже 10 лет, и формально в ближайшее время уже возможен новый кризис. Столкнуть американскую экономику в кризис могут какие-то непродуманные действия», — заключит Михаил Портной.

Скандал в США поставил под угрозу участие Дональда Трампа во Всемирном экономическом форуме в Давосе, который состоится 23—26 января, отмечает Politico. Выступление американского президента на площадке мероприятия ожидалось к концу этой недели.

«Президент Трамп, похоже, понимает, что в его интересах оставаться в Белом доме и продолжать встречаться с членами конгресса. Это также будет означать, что он хочет прийти к единому решению. Тем не менее я также думаю, что он хотел бы привлечь больше внимания к спорным вопросам, которые привели к шатдауну прежде, чем он «решил» проблему», — считает Марк Торнтон.

Ведущий аналитик «Открытие Private Banking» Андрей Шенк пояснил RT, что если шатдаун затянется на длительное время, то возможно торможение различных госпроектов или перенос их сроков запуска. При этом аналитик подчеркнул, что экономика США работает не в директивном режиме и довольно автономна, а правительство является регуляторным органом.

«Катастрофы не происходит, мы это уже наблюдали на примере прошлых лет, другое дело — возникший сейчас негативный новостной фон», — отметил Шенк.