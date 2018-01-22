«Демократы будут затягивать этот процесс»: как долго может продлиться шатдаун в США
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- © Miguel Juarez Lugo
В США уже третьи сутки шатдаун — закрыто федеральное правительство из-за отсутствия бюджета. Конгрессмены перенесли голосование по проекту бюджета, не придя к какому-либо соглашению накануне, 21 января. Как отметил лидер республиканцев Митч Макконнелл, новая попытка состоится в полдень по местному времени (20:00 мск). На этот раз на повестке будет временный трёхнедельный бюджет.
Главным препятствием на пути к договорённостям остаётся программа, защищающая молодых иммигрантов от депортации (DACA). Демократы настаивают, чтобы она была сразу включена в бюджет, тогда как их оппоненты требуют отдельного рассмотрения этого вопроса.
В частности, Макконнелл в качестве компромисса предложил лидеру демократов Чаку Шумеру начать обсуждение иммиграционного законодательства сразу же после подписания бюджета и согласовать его до 8 февраля.
«Давайте сделаем шаг назад. Нужно перестать мучить американский народ. Давайте вернёмся к работе в его интересах», — цитирует USA Today Макконнелла.
- Чак Шумер
- Reuters
«Трампошатдаун» и «переговоры с желе»
Инициатива конгрессмена, однако, не вызывает доверия у демократов, которые считают эти обещания слишком неопределёнными и опасаются, что их оппоненты потом откажутся от своих слов.
Однако предложение Макконнелла рассматривают как стоящее республиканцы Джефф Флейк и Линдси Грэм, которые ранее занимали сторону демократов в голосовании.
«После переговоров со множеством сенаторов с обеих сторон для меня очевидно, что обязательство перейти к обсуждению иммиграции после 8 февраля является ключом к прекращению шатдауна и выработке решений по всем спорным вопросам», — заявлял Грэм.
Кроме того, он считает, что на переговоры негативно влияет советник Трампа Стивен Миллер, отвечающий за иммиграционные вопросы и являющийся сторонником весьма жёсткой линии.
«Каждый раз, когда мы выступаем с каким-то предложением, оно лишь отбрасывается сотрудниками аппарата. Пока за переговоры по иммиграционным вопросам отвечает Стивен Миллер, мы никуда не придём», — заявил Грэм.
При этом однопартийцы Трампа считают, что президенту лучше не вмешиваться в процесс переговоров.
«Сенат — это самостоятельный институт. И я думаю, что мы должны поступать в соответствие с тем, во что верим, и это лучший путь для движения вперёд», — цитирует USA Today сенатора Сьюзан Коллинз.
Между тем демократы отказываются считать себя ответственными за проволочку в голосовании. Как отметил Чак Шумер, он сделал Дональду Трампу «очень щедрое предложение» для достижения компромисса, однако президент от него отказался.
«Всё это происходит из-за президента, неспособность которого пойти на сделку и привела к «трампошатдауну», — заявил Шумер. Ранее же он подчеркнул, что пытаться договориться с Трампом — всё равно, что «пытаться договориться с желе».
Сам президент на эти выпады заявил, что, если критическая ситуация с голосованием по федеральному бюджету не разрешится, сенаторам придётся прибегнуть к голосованию простым большинством.
Так называемая ядерная опция, к которой он апеллировал, позволяет республиканцам игнорировать требования демократов. К слову, этой мерой в 2013 году воспользовался 44-й президент Барак Обама, при котором также возникала ситуация с шатдауном.
Политические очки
Эксперты полагают, что простой федерального правительства может затянуться, так как вопрос иммиграции, из-за которого и произошло закрытие, невозможно разрешить за несколько дней.
«Скорее всего, этот кризис продлится несколько недель. Ведь сам вопрос иммиграции, который стал камнем преткновения, очень важен как для администрации президента, так и для самих конгрессменов. И эта сфера в США является самой проблемной, наряду с продажей оружия. Как показывает практика, быстро консенсуса американским политикам достичь не удаётся», — рассказал RT политолог Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ.
Помимо этого, отметил он, демократы сейчас используют возникшую ситуацию, чтобы сформировать свою политическую платформу для промежуточных выборах в конгресс, которые состоятся уже в этом году.
«Демократы сейчас не столько противостоят попыткам президента более строго регулировать иммиграцию, сколько готовятся к промежуточным выборам в конгресс. И сейчас они формируют свою позицию, с которой будут выступать. Поэтому я бы этот кризис назвал скорее институциональным и предвыборным, нежели связанным с проблемой урегулирования миграционных процессов в Соединённых Штатах. Демократы будут затягивать этот процесс так долго, насколько сочтут нужным. А потом они смогут взять на вооружение и экономические последствия шатдауна», — заключил эксперт.
- Представители Демократической партии после пресс-конференции по проблеме шатдауна
- Reuters
Эксперты строят загадки, какой ущерб от закрытия правительства понесёт экономика Соединённых Штатов. Так, в 2013 году потери за 16 дней составили $24 млрд.
«Ситуация в основном скажется на деятельности федерального правительства. Ущерб может составить порядка $10 млрд», — сказал в беседе с RT доктор экономических наук Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.