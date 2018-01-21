«Ядерная опция»: Трамп пригрозил демократам изменить правила голосования в сенате из-за шатдауна

В США второй день приостановлена работа всех госучреждений из-за прекращения финансирования. Если патовая ситуация с голосованием по федеральному бюджету не разрешится, республиканцы могут применить «ядерную опцию» и изменить правила голосования в сенате. Об этом в воскресенье заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Президент Соединённых Штатов убеждает однопартийцев нарушить так называемое правило Бёрда и принять бюджет простым большинством голосов, исключив при этом из документа пункт о финансировании программы по защите нелегальных иммигрантов, на котором настаивают демократы. Однако отмена правила Бёрда может привести к неожиданным последствиям — в том числе и для самих республиканцев. О шаткой системе сдержек и противовесов — в материале RT.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что если критическая ситуация с голосованием по федеральному бюджету не разрешится, сенаторам придётся прибегнуть к голосованию простым большинством, что позволит республиканцам принять бюджет и завершить шатдаун американского правительства.

Great to see how hard Republicans are fighting for our Military and Safety at the Border. The Dems just want illegal immigrants to pour into our nation unchecked. If stalemate continues, Republicans should go to 51% (Nuclear Option) and vote on real, long term budget, no C.R.’s! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 января 2018 г.

«Приятно видеть, как Республиканская партия отстаивает интересы военных и безопасность наших границ. Демократы хотят, чтобы нелегальные иммигранты беспрепятственно прибывали в нашу страну. Республиканцам нужно проголосовать большинством в 51% (Ядерная опция) и принять настоящий, долгосрочный бюджет, без промежуточных вариантов», — написал Трамп в своём Twitter.

Американское федеральное правительство уже второй день находится в режиме остановки из-за того, что парламентарии не смогли придти к соглашению по проекту бюджета. Конгресс США три раза принимал временные проекты бюджетов, чтобы отсрочить необходимость окончательного компромисса между двумя партиями. Но документ не может быть принят без одобрения демократами, так как преимущество у республиканцев составляет всего лишь 51 голос из 100, тогда как для вступления его в силу требуется не менее 60 голосов.

При этом применение «ядерной опции» предполагает, что, изменив правила голосования в сенате, Республиканская партия может принять бюджет номинальным большинством голосов и игнорировать требования демократов о включения туда дополнительного пункта — программы DACA, которую разработала и ввела в действие администрация бывшего президента США Барака Обамы летом 2012 года.

Democrats are holding our Military hostage over their desire to have unchecked illegal immigration. Can’t let that happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 января 2018 г.

Выступая против этого пункта, Трамп обвинил оппозицию в том, что они ставят интересы нелегальных иммигрантов выше национальных.

«Демократы взяли в заложники финансирование наших военных, поставив на первое место свою мечту о бесконтрольной нелегальной иммиграции. Этого нельзя допустить!», — написал президент.

Иммигранты раздора

Между тем сенаторы от Демократической партии под руководством противника Трампа Чака Шумера настаивают на принятии вместе с бюджетом программы DACA.

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В ней говорится о нелегальных иммигрантах, прибывших в страну в детском возрасте и их защите от высылки из США. Лицам, подпадающим под действие DACA, каждые два года предоставляли бумагу, дававшую им иммунитет перед иммиграционной и таможенной полицией государства (ICE).

Чтобы участвовать в программе, требовалось соответствовать ряду параметров. Воспользоваться отсрочкой могли мигранты, прибывшие в США в возрасте до 16 лет. При этом на момент начала действия программы они должны были быть моложе 30 лет, не иметь судимостей, являться студентами или выпускниками американских учебных заведений.

В прошлый раз переговоры по компромиссу о программе DACA фактически сорвал сам Дональд Трамп, назвав страны Африки, Гаити и Сальвадор «выгребными ямами» и предложив вместо мигрантов из этих государств увеличить квоты для прибывающих на постоянное место жительства в США европейцев. Также он снова начал делать заявления о строительстве стены на границе с Мексикой — ещё одного пункта бюджета, который отказываются согласовывать демократы.

Видный республиканский стратег Кевин Шеридан тогда отметил, что поведение демократов, которые хотят привязать обеспечение DACA к проекту федерального бюджета, является «бредовой идеей».

«Позиция демократов по этому вопросу это просто бардак. Они бредят, если думают, что DACA, которая никакого отношения не имеет к тому, чтобы поддерживать работу правительства, является более важным вопросом для американцев, чем зарплата наших военных и медицинская страховка для наших детей», — приводит слова Шеридана агентство Associated Press.

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© Alex Edelman

Правило Бёрда

Между тем впервые «ядерную опцию» в сенате применили не республиканцы, а сторонники Демократической партии. Так, в 2013 году сенатор Гарри Рид использовал её, чтобы преодолеть блокировку назначений переизбранного Барака Обамы в свой кабинет. В 2017-м этой мерой воспользовались уже республиканцы, чтобы утвердить кандидатуру верховного судьи Нила Горсуча, которую предложил Трамп.

Однако чем чаще применяется правило Бёрда, тем хуже для американской демократии, считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев.

«В США действует так называемое правило Бёрда, согласно которому для принятия законопроекта требуется 60 голосов сенаторов. В последние годы ни одна из фракций не имела большого преимущества — то у демократов, то у республиканцев было по 54 сенатора, или меньше. Это внутреннее правило, но именно на этом тонком волоске сейчас и держится политический мир в Америке, потому что в противном случае страна может скатится к управлению однопартийной системой», — рассказал эксперт в разговоре с RT.

Reuters

По словам Васильева, многие инициативы Трампа на посту президента блокировались оппозицией именно благодаря правилу Бёрда. При этом, отмечает эксперт, проигнорировав это правило, республиканцы могут создать ситуацию, когда такие же меры будут применятся против них — если им случиться оказаться в оппозиции.

«Если республиканцы в сенате действительно перейдут эту черту, то в Америке может создаться действительно очень неопределённая ситуация. Правило Бёрда не связано с партийными делами, ведь республиканцы могут оказаться в оппозиции, где им будет положено право на порог в 60 голосов. Поэтому лидер сената Митч Макконел наотрез отказывался от таких мер», — пояснил он.

По словам Васильева, вся ситуация с остановкой работы правительства могла быть искусственно создана, чтобы накалить ситуацию до того момента, когда республиканцы будут готовы перейти эту красную черту.

«Вполне возможно, что весь шатдаун и затеян ради того, чтобы всё это порушить, создать прецедент. Непринятые законы, отмена «Обамакера», проволочки с налоговыми реформами это всё ещё пока не сильно бьёт по Америке. Но вот когда закрыли правительство, это по Америке бьёт. Но если граждане встанут на дыбы и потребуют открытия правительства, тогда эта самая «ядерная опция» может быть задействована», — заключил эксперт.