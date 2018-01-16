Трамп обвинил сенатора Дурбина в искажении высказываний президента в ходе заседания DACA

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Американский лидер Дональд Трамп обвинил сенатора–демократа Дика Дурбина в искажении высказывания президента по поводу стран, из которых в США приезжают мигранты, отметив, что сам сенатор подорвал программу по запрету депортации нелегалов DACA.

«Сенатор Дик Дурбин полностью исказил то, что было сказано на собрании DACA. Сделки не могут заключаться без доверия! Дурбин подорвал DACA, а также вредит нашей военной отрасли», — написал Трамп в Twitter.

Ранее американские сенаторы-республиканцы Том Коттон и Дэвид Пердью заявили, что не слышали Дональда Трампа о «грязных дырах» в ходе заседания по вопросам иммиграции.

12 января сообщалось, что американский лидер назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр». Это вызвало резкую критику международного сообщества.

Позднее Трамп опроверг эту информацию.

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