СМИ: Трамп назвал «дырами» ряд стран, из которых в США прибывают мигранты
Президент США Дональд Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты, выходцами из «дыры», сообщает CBS.
«Он пожаловался на то, что США принимают мигрантов из африканских стран и Гаити», — передаёт телеканал, отмечая, что президент назвал эти страны «дырами».
При этом Трамп предложил чаще принимать выходцев из таких стран, как Норвегия, говорится в сообщении.
Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты попадают «наихудшие» представители других государств.
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