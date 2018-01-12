СМИ: Трамп назвал «дырами» ряд стран, из которых в США прибывают мигранты

Президент США Дональд Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты, выходцами из «дыры», сообщает CBS.

«Он пожаловался на то, что США принимают мигрантов из африканских стран и Гаити», — передаёт телеканал, отмечая, что президент назвал эти страны «дырами».

При этом Трамп предложил чаще принимать выходцев из таких стран, как Норвегия, говорится в сообщении.

Ранее Дональд Трамп заявил о необходимости отмены визовой лотереи (Green Card), в результате которой в Соединённые Штаты попадают «наихудшие» представители других государств.