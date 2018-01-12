Трамп прокомментировал свои слова о «грязных дырах», откуда прибывают мигранты
«Слова, которые я использовал на заседании по DACA (программа, которая запрещает депортацию тысяч нелегальных мигрантов, приехавших в США ещё детьми. — RT), были жёсткими, но это не тот язык, который я использовал», — написал Трамп в Twitter.
Ранее Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты, выходцами из «дыр».
Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал высказывания президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов расистскими и шокирующими.