В ООН назвали расистскими высказывания Трампа о мигрантах с Гаити и из стран Африки

Официальный представитель Управления Верховного комиссара ООН по правам человека Руперт Колвилл назвал высказывания президента США Дональда Трампа в отношении мигрантов с Гаити и из стран Африки расистскими и шокирующими.

«Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть «грязными дырами» целые страны и континенты, чьё население не белое и поэтому нежелательно», — приводит РИА Новости его слова.

Он отметил, что это и другие подобные высказывания президента США, а также его нежелание чётко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлотсвилле «противоречат международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста».

«Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой», — заявил Колвилл.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в США из стран Африки, а также с Гаити и из Сальвадора, выходцами из «грязных дыр».

Позднее в СМИ появилась информация, что власти Гаити вызвали представителя США для дачи объяснений после высказываний Трампа.