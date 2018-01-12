СМИ: Власти Гаити требуют объяснений после уничижительных высказываний Трампа

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Власти Гаити вызвали представителя США для дачи объяснений после уничижительных высказываний американского лидера Дональда Трампа о странах, из которых мигранты прибывают в Соединённые Штаты. Об этом сообщает NBC.

«Я только что говорила с послом Гаити в США Полом Алтидором, и он сказал, что правительство Гаити «решительно осуждает» заявления президента Трампа, которые оно считает «основанными на стереотипах»… Алтидор заявил, что правительство Гаити официально вызвало представителя США для объяснения высказываний Трампа», — написала в своём Twitter корреспондент NBC Йамише Алкиндор.

Алтидор, по её словам, также отметил, что американский президент «либо неправильно проинформирован, либо плохо воспитан».

Ранее сообщалось, что Трамп во время заседания по вопросам иммиграции назвал мигрантов, которые прибывают в Соединённые Штаты из стран Африки, а также из Гаити и Сальвадора, выходцами из «дыр».


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