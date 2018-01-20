Американский shutdown: в США из-за прекращения финансирования закрылось федеральное правительство

Федеральные ведомства США приостановили свою работу из-за того, что конгресс не смог согласовать проект бюджета на 2018 год. Договориться не помогла даже 11-часовая встреча Дональда Трампа с лидерами партий. В произошедшем республиканцы обвинили демократов, для которых принципиальным стало возобновление программы, защищающей молодых иммигрантов от депортации (DACA). В результате несколько сотен тысяч госслужащих теперь отправляются в неоплачиваемый отпуск. В последний раз такая ситуация возникала пять лет назад при Бараке Обаме и продолжалась 16 суток. Чем чревато новое закрытие учреждений — в материале RT.

В США в ночь с пятницы на субботу закончился срок действия резолюции о временном финансировании федеральных учреждений. Теперь они не смогут продолжить свою работу и будут вынуждены закрыться на неопределённое время. Причина — отсутствие проекта бюджета на 2018 фискальный год, который формально начался ещё в октябре 2017-го. Республиканцы и демократы в конгрессе не смогли договориться между собой по поводу документа. Вместо необходимых для принятия резолюции 60 голосов из 100 были отданы только 50 голосов.

Не помогла исправить ситуацию и 11-часовая встреча Дональда Трампа с лидерами партий. Именно сегодня, 20 января, Трамп отмечает годовщину со дня своего президентства.

Республиканцы уже обвинили в этом политических оппонентов, заявив, что те поставили личные интересы превыше государственных.

«Сенатские демократы ответственны за закрытие. Сегодня они поставили политику превыше нашей национальной безопасности… и возможности нашей страны служить всем американцам… Во время этого политически сфабрикованного закрытия президент и его администрация будут бороться за американский народ и защищать его», — говорится в заявлении Белого дома.

Основным камнем преткновения между сторонами стала программа, защищающая молодых иммигрантов от депортации (DACA). На её возобновлении и включении в бюджет настаивали демократы. Согласно ей, мигранты, приехавшие в Соединённые Штаты в возрасте до 16 лет, каждые два года получали бумагу, дававшую им иммунитет перед иммиграционной и таможенной полицией государства (ICE). Однако Дональд Трамп эту практику приостановил.

К тому же демократы были крайне против внесения в бюджет статьи о строительстве стены на границе с Мексикой, на котором настаивает президент.

Американцы считают, что конгресс должен был принять проект бюджета даже в ущерб DACA. Об этом свидетельствую данные опроса, проведённого для CNN компаний SSRS.

«56% респондентов говорят, что достижение соглашения по бюджету во избежание закрытия намного важнее, чем продолжение программы DACA. И только 34% опрошенных предпочли DACA», — сообщил телеканал CNN.

Люди вышли на улицы Нью-Йорка в поддержку программы DACA

Reuters

© Stephen Yang

Впервые за пять лет

Отметим, что в последний раз федеральное правительство прекращало работать в 2013 году при Бараке Обаме. Из-за этого в бессрочный отпуск без зарплаты были вынуждены уйти около 800 тыс. госслужащих. На протяжении 16 дней оставались закрытыми национальные парки и федеральные музеи, была приостановлена выдача паспортов.

Продолжали работать только те учреждения, которые, в соответствии с законодательством США, считаются «критически важными». В их число входят отделения почты, службы национальной безопасности и охраны порядка. Сюда же относятся и вооружённые силы.

Тогда американские СМИ активно шутили по поводу ситуации, в которой оказались Соединённые Штаты. Так, комедийное шоу Saturday Night показало скетч, в котором астронавты, потерпевшие аварию в космосе, пытаются выйти на связь с NASA. Однако все госучреждения закрыты, и в центре управления остались только уборщик-афроамериканец и его украинская коллега.

Как отметил 19 января министр обороны Джеймс Мэттис, Пентагон продолжит вести операции за рубежом и уничтожать террористов на Ближнем Востоке.

«Мы продолжим выполнять ежедневные операции в мире. Корабли и подводные лодки останутся в море, наши самолёты продолжат летать, наши военнослужащие продолжат преследовать террористов на Ближнем Востоке, в Африке и в Южной Азии», — заявил Мэттис.

Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что обстановка вряд ли положительно скажется на ВС.

«Всё это не очень хорошо для наших вооружённых сил и безопасности на опасной южной границе. Демократы хотят закрытия, чтобы преуменьшить успех налоговой реформы, вот что они делают для нашей бурно развивающейся экономики», — написал в Twitter глава Белого дома.

Not looking good for our great Military or Safety & Security on the very dangerous Southern Border. Dems want a Shutdown in order to help diminish the great success of the Tax Cuts, and what they are doing for our booming economy. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2018

Эффект закрытия

Эксперты отмечают, что ситуация с закрытием федеральных учреждений из-за отсутствия финансирования для США не такая уж и редкость. С 1977 года она возникала уже как минимум 17 раз. Самый долгий период, когда ведомства бездействовали, длился 21 день — с 15 декабря 1995 года по 6 января 1996 года.

«Такое уже неоднократно случалось в США. Как правило, это является результатом острой партийной борьбы, когда существует раскол между партиями в конгрессе и не хватает средств, чтобы утвердить окончательно бюджет. Самые острые дебаты были в своё время у Билла Клинтона перед выборами 1996 года. Там несколько недель всё продолжалось. Но тогда республиканцы, которые это устроили правительству Клинтона, в конечном итоге проиграли», — рассказал RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

Билл Клинтон с сенаторами и конгрессменами

Reuters

© Mike Theiler

По словам эксперта, из-за прекращения финансирования могут пострадать рядовые американцы.

«Это не такая безболезненная штука, что они просто ушли в отпуск и отдыхают. Понятно, что от федерального правительства зависит функционирование многих аспектов, хотя экономика в США напрямую так от правительства не зависит. В большей степени это социальные вещи, инфраструктурные проекты, наука, образование… То есть это может затронуть некоторые слои населения, которые не будут получать свои чеки на соответствующую помощь», — резюмировал политолог.

Ударит по демократам

Эксперты также подчёркивают, что проигравшей стороной в сложившейся ситуации будут всё же демократы, из-за которых по большому счёту и произошло закрытие ведомств. Ранее сам Трамп в неофициальных беседах со своими сторонниками даже замечал, что упрямство оппонентов может пойти ему на пользу и принести политические дивиденды. Об этом сообщала газета The Washington Post со ссылкой на свои источники в близком кругу главы государства.

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Он же обвинял демократов в том, что они не заинтересованы в «жизни и безопасности» простых американцев и поэтому вполне могут пойти на закрытие ведомств.

Между тем, как отмечает ТАСС, по предварительным подсчётам экономика США может потерять как минимум $500 млн. Ведь пять лет назад 16 дней простоя обошлись Соединённым Штатам примерно в $24 млрд.

Однако этого может и не произойти из-за умения Дональда Трампа договариваться с оппонентами, считает эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин. Что, однако, отметил он, не мешает демократам из всех сил давить на республиканцев.

«Вряд ли это приведёт к какому-то конституционному и институциональному кризису. Это обычная внутриполитическая борьба между двумя партиями… Республиканцы не могут многие вещи предпринять без демократов, хотя являются большинством в конгрессе. И демократы используют это как рычаг давления. Понятно, что они не просто желают поторговаться, но и в некой степени ударить по республиканцам», — сказал Блохин в беседе с RT.