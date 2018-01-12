«Выдумки демократов»: Трамп объяснил свои слова о мигрантах и «выгребных ямах»

Дональд Трамп заявил, что не применял непочтительных эпитетов в отношении стран, откуда в США приезжают мигранты. По его словам, «это выдумки демократов». Ранее американские СМИ сообщили, что глава Белого дома на встрече с сенаторами заявил о странах—«выгребных ямах», откуда в Америку приезжают мигранты. Никакого видео- или аудиоподтверждения этих слов нет — журналисты ссылались на «осведомлённые источники». Однако Трампа сразу раскритиковали представители мирового сообщества. В ООН слова президента США назвали расизмом.

Президент США Дональд Трамп ответил на обвинения в расизме, которые стали поступать в его адрес после слов, сказанных в адрес мигрантов и стран, откуда они прибывают в Америку.

«Слова, которые я использовал на заседании по DACA (программа, которая запрещает депортацию тысяч нелегальных мигрантов, приехавших в США ещё детьми. — RT), были жёсткими, но это не тот язык, который я использовал», — написал Трамп в Twitter.

The language used by me at the DACA meeting was tough, but this was not the language used. What was really tough was the outlandish proposal made - a big setback for DACA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Кроме того, глава Белого дома опроверг появившуюся в некоторых СМИ информацию, что он якобы просил во время встречи с сенаторами «выкинуть гаитян».

«Никогда не говорил ничего унизительного про гаитян, хотя Гаити, очевидно, очень бедная страна с множеством проблем. Никогда не говорил «выкиньте их». Это всё выдумки демократов. У меня прекрасные отношения с гаитянами. Вероятно, мне следует вести запись встреч — к сожалению, нельзя доверять!» — сообщил он в другом сообщении.

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Напомним, ранее американские СМИ сообщили, что Трамп сделал ряд неоднозначных ремарок на совещании с группой сенаторов, которые прибыли в Белый дом для обсуждения компромиссного соглашения по мигрантам из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

«Зачем нам все эти люди, приезжающие из выгребных ям», — приводили СМИ слова Трампа. Сообщалось, что президент США заявил, что Америка должна привлекать больше мигрантов из таких стран, как, например, Норвегия.

Каких-либо видео- или аудиозаписей той самой встречи, на которой Трамп произнёс оскорбительное высказывание, не существует, все зарубежные СМИ, сообщившие о таком резком заявлении, ссылаются на «анонимные источники».

Ранее Белый дом выпустил официальное заявление, в котором напрямую не отрицается, что Трамп произнёс подобные слова. В сообщениях даются разъяснения о произошедшем, чтобы был понятен полный контекст.

«Он (Трамп. — RT) всегда будет отвергать временные, слабые и опасные меры, которые угрожают жизни трудолюбивых американцев и подрывают позиции иммигрантов, которые стремятся к лучшей жизни в Соединенных Штатах, идя легальным путём», — говорится в заявлении Белого дома.

Представитель администрации президента Радж Шах

AFP

© Raj Shah

Представитель администрации президента Радж Шах также пояснил, что в то время, как некоторые политики в Вашингтоне предпочитают бороться за интересы других стран, «президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа».

«Шокирующие и позорные высказывания»

Слова Трампа возмутили и представителей международных организаций. В офисе Верховного комиссара ООН по правам человека назвали высказывания американского президента возмутительными. Официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл заявил на брифинге, что подобные комментарии из уст главы государства звучат «шокирующе и позорно».

«Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм», — заявил он.

Он также добавил, что нельзя приравнивать к «грязным дырам» целые страны и континенты, «чьё население не является белым и поэтому нежелательно».

«Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, потворствующую расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой», — заключил представитель ООН.

Колвилл также напомнил, что это и другие высказывания Трампа в отношении мусульман и мексиканцев, а также его нежелание четко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлоттсвилле «противоречат международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста».

На заявления американского президента отреагировали и в Африканском союзе. «Учитывая тот исторический факт, что многие африканцы прибыли в Соединённые Штаты рабами, это заявление бросает вызов всем принятым нормам поведения», — заявила агентству The Associated Press представитель организации Эбба Калондо.

Reuters

© Shannon Stapleton

Он был особенно удивлён тем, что оскорбительные слова произнёс президент страны, которая остаётся «мировым примером того, как миграция подарила рождение нации, построенной на прочных ценностях многообразия и возможностей». В Африканском союзе полагают, что подобные заявления «бьют по общемировым ценностям многообразия, прав человека и взаимопонимания».

Напомним, Трамп с самого начала своего президентства ведёт довольно жёсткую политику в отношении мигрантов, главной целью которой является снижение уровня преступности и сокращение оборота наркотиков в стране. Так, в сентябре 2017 года он попытался ограничить въезд в страну жителей ряда развивающихся стран, но это решение вызвало возмущение в обществе, и новые правила пришлось отменить уже в октябре.

«Ему нет резона менять точку зрения»

Такие СМИ, как CNN, BBC, The NY Times выпустили материалы, где также содержались обвинения Трампа в расизме. Ряд сенаторов также назвали высказывания главы Белого дома возмутительными.

Several members of US Congress strongly rebuked President Donald Trump's reported comments criticizing immigrants coming to the United States from what he called "shithole countries" https://t.co/0LttG82TQxpic.twitter.com/X7YIfyv8ve — CNN (@CNN) January 12, 2018

По данным NBC, в ответ на разгоревшийся скандал посол Гаити в США Пол Алтидор заявил, что комментарии Трампа «прискорбны» и основаны «больше на клише и стереотипах, чем на реальных фактах». Он также напомнил, что оскорбительные заявления президента были сказаны именно в тот день, когда Гаити вспоминает погибших в сильнейшем урагане 2010 года. Тогда страна лишилась более 200 тыс. граждан.

Как сообщается в официальном Twitter посла, он в ближайшее время даст интервью Национальному Общественному Радио, в котором прокомментирует сложившуюся ситуацию.

Ambassador Altidor is scheduled to appear on NPR's Morning Edition for an interview on the recent alleged comments made by President Trump. — Embassy of Haiti (@EmbassyOfHaiti) January 12, 2018

«Трамп довольно жёстко по поводу мигрантов говорил и в период избирательной кампании, — напомнил в беседе с RT директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв. — Тогда же он заявлял, что не признает политкорректность, поэтому будет называть вещи своими именами. И это принесло ему успех. По крайней мере, около половины избирателей за него проголосовали. Так что ему нет резона менять точку зрения».

Такие высказывания вряд ли повлияют на рейтинг Трампа внутри страны, так как приток мигрантов негативно сказывается на уровне доходов рядовых американцев, подчёркивает политолог.

«Для общества в целом это гигантская проблема. Здесь Трамп прав. Наличие такой армии людей, готовых работать за любые деньги, приводит к тому, что общий уровень зарплат понижается в Америке. И мы видим, что благосостояние американских граждан не растёт, видим сокращение среднего класса. То есть в достаточно широких слоях американского общества сложилось негативное отношение», — заключил политолог.