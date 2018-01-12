«В ближайшем будущем»: в США анонсировали новые санкции против России

Американский Минфин в ближайшем будущем примет новый пакет ограничительных мер против России. Об этом заявил глава ведомства Стивен Мнучин. Тем временем американские СМИ сообщают о скором принятии санкций против «российских олигархов» в соответствии с так называемым списком секции 241. Ранее группа сенаторов-демократов из комитета по международным отношениям призвала ужесточить санкционный режим против России из-за «нападок на демократию».

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время введёт новые санкции против российских граждан. Об этом он сообщил в ходе брифинга, который проходил в Белом доме.

«Мы работаем над этим, работа идёт прямо сейчас. Список будет опубликован в ближайшем будущем. Это вопрос, над которым мы работаем очень внимательно», — заявил Мнучин, отвечая на вопрос журналиста о том, готовится ли к принятию список санкций против «русских олигархов».

Список должен быть принят в соответствии с законом, одобренным конгрессом США ещё в августе. Согласно документу, новые санкции коснутся не отдельных личностей, а целых групп людей, которые будут включаться в список на основе их предполагаемой «близости к режиму», а также общей стоимости активов, которые им принадлежат, сообщает издание The Hill.

Газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в Вашингтоне сообщила, что в «список секции 241» могут попасть около 50 человек. При этом, если санкционные меры будут распространены и на членов их семей, отмечает газета, количество имён в списке возрастёт до 300 человек.

Список составляется в соответствии с законом CAATSA, который был принят обеими палатами конгресса США в ответ на якобы имевшее место «вмешательство России» в ход президентских выборов в 2016 году.

Глава Минфина США Стивен Мнучин

globallookpress.com

© Ron Sachs

«Демократический» доклад

Ранее группа американских сенаторов-демократов, принимающих работу в комитете по международным отношениям, призвала ещё больше ужесточить санкционный режим против России.

Такое предложение было сделано в докладе, который был подгтовлен под руководством сенатора Кардина, который уже неоднократно выступал с резкими антироссийскими заявлениями. Кардин убеждён, что администрация Трампа не принимает достаточно жёстких мер в ответ на «российскую угрозу».

«Никогда ранее в истории США такая явная угроза национальной безопасности так явно не игнорировалась американским президентом. Трампу необходимо ясно взглянуть на российскую угрозу, принять действия для усиления ответных мер нашего правительства и государственных институтов и сотрудничать с другими государствами, чтобы противостоять этой угрозе и утвердить наши ценности», — говорится в тексте документа.

200-страничный доклад состоит из восьми глав и нескольких приложений, в которых содержится более 30 рекомендаций, как лучше «предотвратить дальнейшее вмешательство в выборы в Европе, США и других странах». Одной из центральных рекомендаций является создание новой спецслужбы по аналогии с Национальным контртеррористическим центром, которая будет бороться российским вмешательством в демократические процессы.

Кроме того, сенаторы призывают американское правительство выделить средства, чтобы помочь создать подобные центры в Европе и других странах, которые якобы могут быть подвержены российскому влиянию.

Сам Кардин является одним из ведущих инициаторов принятия «списка Магнитского» в 2012 году, ставшего одним из первых санкционных пакетов в отношении российских граждан. Впоследствии сенатор активное участие в разработке так называемого глобального акта Магнитского, принятого в 2016 году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения со стороны американских политиков в отношении Москвы по поводу вмешательства в дела США стали навязчивой идеей, которая вредит и двусторонним отношениям, и самому Вашингтону.

«Мы можем лишь выразить сожаление в связи с продолжающейся кампанией и лишний раз напомнить, что до сих пор все эти опасения, все обвинения нашей страны во вмешательстве не имеют под собой никаких оснований и являются абсолютно голословными», — подчёркивал Песков.

Иранское досье

Кроме принятия «списка Секции 241» глава Минфина США Мнучин подтвердил введение новых санкций в отношении Ирана. На этой неделе истекает заданный срок приостановки санкций, который ввела администрация Барака Обамы в обмен на ядерную сделку с Тегераном. Дональд Трамп и во время президентской гонки в 2016 году, и после вступления в должность президента США неоднократно заявлял, что не считает сделку полезной для США и обещал добиться её пересмотра или полной отмены.

Мнучин отметил, что решение по замороженным санкциям — возобновлять ли их действие или нет, ещё не принято.

Государственный флаг Ирана

Reuters

«Отдельных комментариев по этой теме пока нет, решение ещё принимается», — пояснил глава американского Минфина. Ранее ведомство уже вводило новые санкционные меры против Ирана по списку о нарушениях прав человека, при этом не возобновляя действие мер, замороженных по ядерной сделке.

При этом Мнучин поддержал Трампа и заявил, что этот договор требует «фундаментальных изменений».

«Очень много аспектов ядерной сделки с Ираном требуется пересмотреть. Есть много интересов и действий вне этого договора, которые мы будем продолжать облагать санкциями», — приводит слова министра газета The Washington Examiner.