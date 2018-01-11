Угроза уровня Пёрл-Харбора и 9/11: сенаторы США обвинили Россию в «нападении на демократию»

Американские сенаторы-демократы выпустили доклад об «атаках России на демократию» в США и Европе. В 200-страничном документе утверждается, что 45-й президент Соединённых Штатов закрывает глаза на то, что Россия представляет угрозу демократическим процессам во всем мире. Сенаторы упоминают о «вмешательстве» Кремля в выборы президента США наряду с нападением на Пёрл-Харбор и терактами 11 сентября. В качестве ответа предлагается создать новую спецслужбу для борьбы с «российской угрозой», а также принять меры для «нейтрализации влияния» телеканала RT.

Сенаторы от Демократической партии, участвующие в работе комитета по международным отношениям, призвали администрацию Трампа создать специальное агентство по борьбе с «угрозой российского вмешательства в демократические процессы». Такие рекомендации содержатся в докладе, опубликованном группой демократов под эгидой сенатора Кардина, известного своими антироссийскими настроениями.

В данном докладе «российское вмешательство» в американские выборы упоминается наряду с нападением на Пёрл-Харбор во время Второй мировой войны и терактами 11 сентября 2001 года.

В документе утверждается, что Кремль «вмешивается в демократические процессы» по всему миру «уже более 20 лет». Однако конкретных доказательств такого «вмешательства» демократы не приводят.

«В крайних случаях российские правительственные спецслужбы преследовали и даже устраняли политических оппонентов внутри страны и за рубежом, жульничали на Олимпийских играх, защищали и пользовались услугами русских киберпреступников, которые атаковали американские компании и похищали финансовые данные американских граждан», — говорится в документе.

Сенатор Бен Кардин

globallookpress.com

© Chris Kleponis

Кардин, по своему собственному утверждению, поручил начать работу над этим докладом после победы Трампа на выборах в 2016 году, когда американские спецслужбы распространили заключение о том, что Россия якобы вмешалась в ход выборов с целью помочь Дональду Трампу одержать победу над Хиллари Клинтон.

200-страничный доклад состоит из восьми глав и нескольких приложений, в которых содержится более 30 рекомендаций по поводу того, как лучше «предотвратить дальнейшее вмешательство в выборы в Европе, США и других странах». На страницах сопроводительного письма и самого доклада Кардин обвиняет Трампа в том, что тот не принимает достаточно жёстких мер в ответ на «российскую угрозу».

«Никогда ранее в истории США такая явная угроза национальной безопасности так явно не игнорировалась американским президентом. Трампу ясно взглянуть на российскую угрозу, принять действия для усиления ответных мер нашего правительства и государственных институтов и сотрудничать с другими государствами чтобы противостоять этой угрозе и утвердить наши ценности», — говорится в тексте документа.

Одной из центральных рекомендаций является создание нового специального подразделения, наподобие Национального контртеррористического центра, который будет бороться с обозначенными в докладе угрозами. Кроме того, американское правительство призывают выделить средства в виде помощи на создание подобных центров в Европе и других странах, которые якобы могут быть подвержены российскому влиянию.

Сенатор от Демократической партии Бен Кардин, руководивший подготовкой доклада, также является одним из главных авторов так называемого закона Магнитского. В докладе и сопроводительном письме он указывает, что новые санкционные меры вроде «Глобального закона Магнитского», принятого в 2016 году, должны стать эффективной мерой по борьбе с «гибридной угрозой».

Страна «выученных уроков»

В противодействие «российской угрозе» авторы доклада призывают обратиться к «опыту Германии и Франции», а также стран Северной Европы и Прибалтики, которым, как утверждается в документе, удалось «усвоить уроки», с помощью которых они «предотвратили вмешательство Кремля» в свою политическую жизнь.

Так, на примере Германии указывается, что «вмешательства» удалось избежать благодаря «строгому предупреждению о последствиях». При этом ещё в сентябре 2017 года глава немецкого МВД Томас де Мезьер заявил, что его ведомство не располагает свидетельствами того, что Москва пыталась повлиять на результаты выборов в парламент. Заявления о «вмешательстве» делали и министр иностранных дел Британии Борис Джонсон и президент Франции Эмануэль Макрон.

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя эти обвинения, заявил, что ни одна страна не предъявила ни единого факта касательного того, что российские власти вмешиваются в политику других стран. Министр связал это с попытками Вашингтона закрепить своё ведущее положение за счёт приёмов нечистоплотной конкуренции.

«В последние годы создаётся впечатление, что американцам удалось сделать так, что любые негативные события в Евросоюзе — ну почти любые — от каких-то протестов в отношении политики властей до банкротств каких-то компаний, может быть даже, что касается техногенных катастроф, всё можно сваливать на Россию, на российскую злую волю и наше злоупотребление информационным пространством», — заявил Лавров в октябре 2017 года, выступая на брифинге Ассоциации европейского бизнеса.

Он особо отметил, что ни в США, ни в Германии, ни в Великобритании, ни во Франции «никто не предъявил ни единого факта».

Влияние на аудиторию

В докладе содержится упоминание и о телеканале RT и агентстве Sputnik, которые характеризуются как «главные органы внешней пропаганды российского правительства». В вину RT и Sputnik ставится то, что в своей работе «они нацеливаются на обширную аудиторию: как крайне правых так и крайне левых элементов западного общества, защитников окружающей среды, активистов по борьбе за гражданские права и представителей этнических меньшинств».

Для борьбы с их влиянием, считают Кардин и его соратники, радио «Голос Америки» и «Свобода» должны включать в свой эфир больше развлекательных программ, чтобы распространять влияние «популярной американской культуры».

© RT

Кроме прочих мер, в докладе содержится рекомендация усилить лоббизм, направленный на противодействие российским нефтегазовым проектам, в частности, «Северному потоку-2». Составители доклада утверждают, что он «сделает Европу более зависимой от российских энергоресурсов, и значительно уменьшит сборы украинского правительства за транзит газа».

Целый ряд «источников», на которые ссылается доклад, на деле являются публикациями в западных СМИ. В их числе — материалы корреспондента журнала The Atlantic Юлии Йоффе и автора газеты The Washington Post Анны Аппельбаум.

Также в докладе есть ссылка на некую Диану Пилипенко, являющуюся сотрудником «Центра американского прогресса» — НКО, основанной бывшим главой избирательного штаба Хиллари Клинтон. Ссылка на статью Пилпенко приводится в докладе как аргумент в пользу того, что британские власти недостаточно тщательно расследовали использование российскими спецслужбами платной рекламы в Facebook во время референдума за выход из состава ЕС.

Политолог Чарльз Ортел, ознакомившись с текстом доклада, отметил, что документ является способом закрепить в сознании американских граждан утверждение демократов о том, что их кандидат не смог бы проиграть президентские выборы 2016 года без постороннего вмешательства.

«Не думаю, что этот комитет отражает волю американского народа или даже самого конгресса. Демократы всегда голосуют единым блоком, и этот доклад, который готовился несколько месяцев, является ещё одним инструментом, с помощью которого они продвигают свою бредовую идею о сговоре команды Трампа с Россией», — отметил политолог в беседе с RT.

В качестве решения сенаторы от Демократичекской партии предлагают развязать новую холодную войну, отмечает американский журналист Макс Блументаль.

The report recommends a major defense build-up, expansion of NATO, “preemptive sanctions” on new countries, and reinforcement of the war on terror apparatus to wage a new Cold War. Thanks to Russiagate, liberals will blindly support this neocon wish list. https://t.co/S5gwE4oSXz — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) 10 января 2018 г.

«Этот доклад рекомендует расширение НАТО, «превентивные санкции» и усиление антитеррористического аппарата для ведения новой холодной войны. Благодаря этой истории с российским вмешательством, либералы будут без оглядки поддерживать этот неоконсервативный список», — написал Блументаль в своём Twitter.

«Полиция мыслей»

11 января информационное агентство Bloomberg сообщило, что Федеральное бюро расследований организовало рабочую группу, которая будет просвещать американских граждан и институты о возможном «использовании дезинформации и манипуляциями через соцсети» в ходе предстоящих промежуточных выборов в США, которые пройдёт в этом году.

Несмотря на то, что о создании такой группы ещё в конце 2017 года сообщил директор ФБР Кристофер Рэй, информация о её работе с тех пор держалась в секрете. Джеффри Триколи, один из высокопоставленных функционеров ФБР, который возглавил группу, заверил американцев в том, что его отряд не станет «полицией мыслей», которая будет принимать за граждан решения.

Дональд Трамп

Reuters

© Kevin Lamarque

Сам Трамп в очередной раз заявил, что все заявления о «сговоре» его команды с Кремлём являются политически мотивированной «охотой на ведьм».

«Продолжается величайшая в американской истории охота на ведьм. Не было никакого сговора, все, включая демократов, знают об этом, но вся эта история никак не закончится. Россия и весь остальной мир смеются над этой глупостью. Пора республиканцам взять дело в свои руки», — написал Трамп в своём Twitter.

The single greatest Witch Hunt in American history continues. There was no collusion, everybody including the Dems knows there was no collusion, & yet on and on it goes. Russia & the world is laughing at the stupidity they are witnessing. Republicans should finally take control! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 января 2018 г.

Это утверждение Трамп повторил и в ходе пресс-конференции по итогам встречи с премьером Норвегии Эрной Сульберг.

«Уже 11 месяцев они распространяют эту небылицу, которая облаком повисла над этой администрацией. Всё это вредит нашему правительству», — приводит слова Трампа Bloomberg.