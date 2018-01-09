От первого лица: спецпрокурор США добивается допроса Дональда Трампа по «российскому делу»

Дональд Трамп может дать показания спецпрокурору США Роберту Мюллеру, который ведёт расследование предполагаемого вмешательства России в выборы американского президента. Об этом сообщили источники The Washington Post. В Белом доме пока воздержались от комментариев. Отмечается, что юристы обсуждают возможные варианты ведения допроса — либо в устной, либо в письменной форме. Как в Соединённых Штатах ищут новые способы развить «рашагейт» — в материале RT.

В рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен допросить президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации издания, в конце декабря Мюллера принимали адвокаты президента Джон Дауд и Джей Секьюлоу. В ходе встречи юристы обсуждали возможный формат интервью. Как сообщается, для главы государства могут составить ограниченный перечень вопросов.

Как заявил источник газеты в Белом доме, американский лидер готов ответить на вопросы Мюллера в рамках расследования. По его мнению, это положит конец спекуляциям на тему «связей предвыборного штаба Трампа с российскими властями». Однако юристы президента США, пишет The Washington Post, настаивают, что интервью должно проходить по заранее согласованному сценарию. Они выступают против допроса лицом к лицу.

Один из возможных вариантов — письменные ответы президента США на вопросы, которые подготовит команда спецпрокурора Мюллера. При этом адвокаты Белого дома не стали комментировать попавшую в СМИ информацию.

В аналогичном формате давал показания 40-й президент США Рональд Рейган — по так называемому ирангейту, политическому скандалу в связи с тайными поставками вооружения Тегерану в обход эмбарго.

Иск о превышении полномочий

В начале января Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, потребовал ограничить полномочия спецпрокурора Мюллера и подал иск в связи с нарушениями в работе его команды.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Бывший соратник Трампа потребовал в иске «издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении».

Напомним, в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США Манафорта обвинили в отмывании десятков миллионов долларов, полученных за лоббирование в Вашингтоне интересов Украины.

С мая 2017 года экс-глава ФБР Роберт Мюллер ведёт расследование предполагаемых связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и «вмешательства Москвы в выборы президента США».

Тогда администрация президента Соединённых Штатов выступила против назначения спецпрокурора. «Есть два комитета сената, которые изучают это (дело. — RT), ФБР проводит собственный обзор», — заявил в мае представитель Белого дома Шон Спайсер.

Американский лидер Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что его несправедливо обвиняют в тайных связях с Москвой. Так, о работе комиссии Мюллера он заявлял: «Расследование подтвердит то, что уже известно: никакого сговора между участниками моей избирательной кампании и любой иностранной организацией не было».

Расследование «вмешательства России в выборы президента США» продолжается уже около года, однако никаких весомых доказательств Вашингтон пока не представил. Среди аргументов, которыми оперирует американская разведка, — информация из открытых источников и сомнительные данные о рекламе в интернете.

«Поиски внешнего врага»

В понедельник, 8 января, директор ЦРУ Майкл Помпео обвинил Москву в попытках оказать влияние на выборы в конгресс, которые состоятся в США в 2018 году. Он также отметил, что Россия якобы вмешивалась в голосования десятилетиями.

«Это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за россиян, но и из-за других попыток. У нас много противников, которые хотят подорвать западную демократию», — полагает Помпео.

С похожими заявлениями выступил и советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер. По его данным, Кремль уже повлиял на исход референдума о независимости испанской Каталонии, а теперь вмешивается в президентскую гонку в Мексике. Макмастер считает, что Россия ведёт «запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде с применением киберинструментов».

Инаугурация президента США Дональда Трампа

Reuters

© Jim Bourg

На комментарии Вашингтона отреагировал МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что о воздействии иностранных государств на внутреннюю политику в США заговорили только после избрания Дональда Трампа президентом.

«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда всё и началось: бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» — одним словом, песня половецких пленниц», — написала дипломат в Facebook.