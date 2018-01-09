От первого лица: спецпрокурор США добивается допроса Дональда Трампа по «российскому делу»
- Дональд Трамп выступает перед журналистами
- Reuters
- © Yuri Gripas
В рамках расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года спецпрокурор США Роберт Мюллер намерен допросить президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.
По информации издания, в конце декабря Мюллера принимали адвокаты президента Джон Дауд и Джей Секьюлоу. В ходе встречи юристы обсуждали возможный формат интервью. Как сообщается, для главы государства могут составить ограниченный перечень вопросов.
Как заявил источник газеты в Белом доме, американский лидер готов ответить на вопросы Мюллера в рамках расследования. По его мнению, это положит конец спекуляциям на тему «связей предвыборного штаба Трампа с российскими властями». Однако юристы президента США, пишет The Washington Post, настаивают, что интервью должно проходить по заранее согласованному сценарию. Они выступают против допроса лицом к лицу.
Один из возможных вариантов — письменные ответы президента США на вопросы, которые подготовит команда спецпрокурора Мюллера. При этом адвокаты Белого дома не стали комментировать попавшую в СМИ информацию.
В аналогичном формате давал показания 40-й президент США Рональд Рейган — по так называемому ирангейту, политическому скандалу в связи с тайными поставками вооружения Тегерану в обход эмбарго.
Иск о превышении полномочий
В начале января Пол Манафорт, бывший глава предвыборного штаба Трампа, потребовал ограничить полномочия спецпрокурора Мюллера и подал иск в связи с нарушениями в работе его команды.
- Спецпрокурор США Роберт Мюллер
Бывший соратник Трампа потребовал в иске «издать решение, которое помешает господину Мюллеру вести расследование каких-либо дел помимо его полномочий, полученных при назначении».
Напомним, в рамках расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США Манафорта обвинили в отмывании десятков миллионов долларов, полученных за лоббирование в Вашингтоне интересов Украины.
С мая 2017 года экс-глава ФБР Роберт Мюллер ведёт расследование предполагаемых связей избирательного штаба Дональда Трампа с Россией и «вмешательства Москвы в выборы президента США».
Тогда администрация президента Соединённых Штатов выступила против назначения спецпрокурора. «Есть два комитета сената, которые изучают это (дело. — RT), ФБР проводит собственный обзор», — заявил в мае представитель Белого дома Шон Спайсер.
Американский лидер Дональд Трамп неоднократно подчёркивал, что его несправедливо обвиняют в тайных связях с Москвой. Так, о работе комиссии Мюллера он заявлял: «Расследование подтвердит то, что уже известно: никакого сговора между участниками моей избирательной кампании и любой иностранной организацией не было».
Расследование «вмешательства России в выборы президента США» продолжается уже около года, однако никаких весомых доказательств Вашингтон пока не представил. Среди аргументов, которыми оперирует американская разведка, — информация из открытых источников и сомнительные данные о рекламе в интернете.
«Поиски внешнего врага»
В понедельник, 8 января, директор ЦРУ Майкл Помпео обвинил Москву в попытках оказать влияние на выборы в конгресс, которые состоятся в США в 2018 году. Он также отметил, что Россия якобы вмешивалась в голосования десятилетиями.
«Это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за россиян, но и из-за других попыток. У нас много противников, которые хотят подорвать западную демократию», — полагает Помпео.
С похожими заявлениями выступил и советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер. По его данным, Кремль уже повлиял на исход референдума о независимости испанской Каталонии, а теперь вмешивается в президентскую гонку в Мексике. Макмастер считает, что Россия ведёт «запутанные кампании по подрывной деятельности, дезинформации и пропаганде с применением киберинструментов».
- Инаугурация президента США Дональда Трампа
- Reuters
- © Jim Bourg
На комментарии Вашингтона отреагировал МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что о воздействии иностранных государств на внутреннюю политику в США заговорили только после избрания Дональда Трампа президентом.
«Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда всё и началось: бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о «руке Кремля» — одним словом, песня половецких пленниц», — написала дипломат в Facebook.
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