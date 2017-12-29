«Дональд Трампович» и «работа на Россию»: как подозрения в связях американского президента с Москвой влияют на имидж США

Непрекращающееся расследование предполагаемых связей американского президента с Россией выставляет США в неприглядном свете. Об этом заявил сам Дональд Трамп. С такой оценкой ситуации согласны и опрошенные RT политологи. Сообщения о «вмешательстве Москвы» бьют по имиджу самих Соединённых Штатов — государства с «амбициями страны номер один», которое делает ставку на свою «исключительность». Как долго может продолжаться следствие без доказательств — выяснял RT.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал 30-минутное интервью изданию The New York Times. Одной из главных тем разговора стало расследование предполагаемых «связей главы Белого дома с Кремлём». Трамп пояснил журналисту, что раскручивание этого дела вредит имиджу не столько президента Соединённых Штатов, сколько государства в целом.

«Это выставляет страну в неприглядном свете. Чем быстрее они разберутся с этим, тем будет лучше для страны», — заявил американский лидер.

Журналисты подсчитали, что за время интервью Трамп 16 раз повторил, что проводящий расследование Роберт Мюллер так и не нашёл никаких доказательств сговора команды республиканцев с Россией.

Excerpts from President Trump's impromptu 30-minute interview with The New York Times at his golf club in West Palm Beach https://t.co/0XAJe4FVGP — The New York Times (@nytimes) December 29, 2017

По словам Трампа, «все уже знают, что никакого сговора не было, и лучше всех это понимают демократы». Президент США также подчеркнул, что у него нет никаких иллюзий в отношении Мюллера. Единственное — он надеется, что бывший глава ФБР «будет честен в своём расследовании». Эти слова Трамп тоже несколько раз произнёс в ходе интервью.

Журналист The New York Times Майкл Шмидт напомнил, что следователи обещали завершить дело сначала ко Дню благодарения, затем к Рождеству, однако оно не закончено и по сей день. Он поинтересовался, что говорят о сроках самому Трампу. На это президент ответил, что ему не сообщают конкретных дат, и ещё раз повторил, что чем скорее всё это закончится, тем лучше для всей страны.

«Дональд Трампович — наш человек»



Опрошенные RT эксперты считают, что расследование спецкомиссии Мюллера о «связях Трампа с Москвой» может продолжаться бесконечно, но серьёзных продвижений в нём так и не будет, потому что доказательств вины Трампа просто не существует.

«Никаких подвижек по этому делу быть не может. Они могут быть только в том случае, если Дональд Трампович — действительно наш человек и где-то лежит документ, подписанный его кровью, в котором он обязуется работать на Российскую Федерацию. Я думаю, что этот документ с печатью дьявола вряд ли существует», — рассказал американист, политолог Михаил Синельников-Оришак.

По словам политолога, обвинения могут выдвигаться на протяжении всего президентства Трампа. И даже если американского миллиардера изберут на второй срок, эта тема всё равно будет муссироваться.

Эксперт подчёркивает: многие уже забыли, в чём суть самого разбирательства, у обывателей отложилось лишь то, что Трамп — «агент Кремля», и ему «от этой истории ему уже никогда не отмыться». Именно этот посыл, а не импичмент является главной целью скандала.

Цифровой рекламный щит на Таймс-сквер в Нью-Йорке

AFP

© Timothy A. Clary

Как пояснил политолог, импичмент — довольно громоздкая процедура и она требует реальных оснований, которых сейчас просто нет. Поэтому некоторые оппоненты американского лидера полагают, что в данной ситуации вполне достаточно и шума, который создаёт сам факт разбирательства. При этом президент верно отметил, что на международном уровне этот процесс создаёт США плохую репутацию, считает политолог.

«Трамп прав в том, что эта история выставляет Америку в очень странном и неприглядном виде. Что же это за страна номер один, в которой другая страна может легко и просто поставить у власти своего человека? Этот скандал низвёл США до состояния банановой республики, на которую какая-то большая и серьёзная страна может повлиять», — отметил Синельников-Оришак.

А если посмотреть на всю историю глазами американцев, то «это огромное унижение, возникшее на пустом месте». По заключению эксперта, в погоне за политическими прибылями оппоненты Трампа не просчитали стратегические риски.

Единственная зацепка

Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк считает, что демократы уже сами понимают, что им не удастся ничего предъявить Трампу, но продолжают развивать скандал, так как это очень благоприятный повод для критики.

«В целом положение в экономике достаточно стабильное, а в этих условиях электорат, как правило, поддерживает существующую власть. И здесь демократам сложно будет найти какие-то темы, который позволили бы им удачно провести промежуточные выборы в конгресс 2018 года, а затем подготовиться к президентским выборам 2020 года», — рассказал в беседе с RT Владимир Батюк.

Таким образом, обсуждение предполагаемых связей с Россией президента-республиканца политически выгодно демократам. Это объединяет их сторонников, поэтому оппоненты Трампа «будут цепляться за эти обвинения до самого конца».

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При этом, с одной стороны, бездоказательность дела говорит о невиновности команды нынешнего президента, а с другой — постоянная необходимость оправдываться отнимает у Трампа много сил.

«Им (республиканцам. — RT) удалось преодолеть кризис, но это далось им дорогой ценой. Ценой потерянного времени, которое они могли бы потратить на формирование администрации (оно до сих пор полностью не завершено) и на продвижение своей политической повестки дня», — заключил эксперт.

Обвинения и расследование

Сообщения о приватных связях Трампа с Россией начали появляться в американских СМИ ещё во время избирательной кампании в 2016 году. После победы республиканцев журналисты с новой силой взялись строить предположения, ссылаясь на неназванные источники и ничем не подтверждённые слухи. При этом нередко за доказательства выдавалась откровенно лживая информация.

Под давлением общественности в Вашингтоне началось расследование. Его проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке сената и палаты представителей.

Экс-глава ФБР Роберт Мюллер

Reuters

© Jonathan Ernst

В середине мая 2017 года Минюст назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного, независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая приписываемый команде Трампа сговор с Москвой.

В рамках следствия спецпрокурор выдвинул обвинения против экс-главы предвыборного штаба Трампа Пола Манафорта и его делового партнёра Рика Гейтса. Мюллер также заявил, что член команды внешнеполитических советников Трампа Джордж Пападопулос в период предвыборной кампании признался, что дал ложные показания сотрудникам ФБР. Бывший помощник Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн в начале декабря тоже признал в суде свою вину в даче ложных показаний, касающихся его беседы с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком.

При этом многие слушания по делу проходят в закрытом формате, так что общественность не имеет полной картины происходящего. Это возмутило организацию Judicial Watch, которая в начале декабря подала в суд на управление директора Нацразведки США. Она обвинила ведомство в нарушении закона о раскрытии информации, касающейся расследования. Нацразведка должна была опубликовать доклад о средствах, которые Москва якобы выделила на финансирование политических партий и НКО в странах бывшего СССР и Европы, однако документ так и не был подготовлен.

В Москве в ответ на многочисленные обвинения не раз заявляли, что вмешательство в дела других стран противоречит политике Кремля. Более того, в конце декабря 2017 года представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что послу США в РФ Джону Хантсману передана записка, в которой, в частности, была подтверждена «готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы». От Вашингтона пока не поступило никакого ответа.