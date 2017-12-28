В МИД сообщили о передаче послу США документа о невмешательстве России и США в дела друг друга

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что 21 декабря послу США в России Джону Хантсману была передана памятная записка «относительно давних и системных устремлений Вашингтона воздействовать на происходящее в России в своих интересах».

«В ней также снова подтверждена готовность к обмену письмами или иными формами гарантий взаимного невмешательства в избирательные и прочие внутриполитические процессы», — подчеркнула Захарова.

По её словам, дело за американской стороной.

При этом она отметила, что ранее Вашингтон отказался подписывать совместное заявление о взаимном невмешательстве в дела России и США.

«После начала раскручивания абсолютно безосновательных обвинений в некоем российском влиянии на президентские выборы в США в 2016 году и в том числе для преодоления возникшего недоверия российская сторона вновь неоднократно предлагала Вашингтону официально гарантировать невмешательство в дела друг друга», — сказала Захарова.

По её словам, соответствующее положение было заложено в проект совместного заявления президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Он был подготовлен к встрече на саммите «Группы двадцати» в июле 2017 года в Гамбурге. Однако — я даже думаю, вы можете угадать с первого раза — американцы от принятия такого документа уклонились», — сказала Захарова.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не питает иллюзий по поводу «режима» в России.