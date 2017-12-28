Захарова: спад в отношениях с США произошёл не по вине России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что статья госсекретаря США Рекса Тиллерсона в The New York Times отличалась «конфронтационным тоном».

«Нехарактерная для дипломата публикация. Скорее, всё это больше походило на стремление вбить какой-то дополнительный клин в отношениях с другими государствами, прежде всего с Китаем и Россией. Я не знаю, чем была вызвана эта публикация, которая изобиловала большим количеством странностей, возможно, каким-то испугом усиления влияния Москвы и Пекина на международной арене», — заявила Захарова.

Она отметила, что в материале вновь был использован тезис о «неком российском вмешательстве в американские выборы».

При этом Захарова вновь подчеркнула, что «спад в двусторонних отношениях произошёл не по вине России, а по вине США».

«И, конечно, business as usual с США действительно невозможен, пока они не пересмотрят вот эту агрессивную линию. В том числе не вернут, например, украденную у российской стороны… у России, у наших людей собственность на территории США», — сказала представитель МИД.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не питает иллюзий по поводу «режима» в России.