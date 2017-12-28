Тиллерсон отметил необходимость сотрудничества США и России по Сирии

Москве и Вашингтону следует сотрудничать в решении сирийского вопроса. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

«В то время, как мы находимся на страже против российской агрессии, мы осознаем необходимость сотрудничества с Россией там, где пересекаются совместные интересы», — говорится в статье госсекретаря, опубликованной в издании The New York Times.

При этом он отметил, что «нигде это не очевидно более, чем в Сирии».

Также в публикации утверждается, что Женевские переговоры могут привести к созданию «свободной» от действующего президента Башара Асада Сирии.

«Мы уверены, что реализация этих переговоров приведёт к созданию Сирии, свободной от Башара Асада и его семьи», — подчеркнул Тиллерсон.

В конце ноября в Белом доме сообщили, что женевский процесс по Сирии является единственной легитимной площадкой для обсуждения сирийского политического будущего.

Сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Сергей Кислицын заявил ФАН, что Москва и Вашингтон должны выстраивать сотрудничество в обход ограничительных мер.