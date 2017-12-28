Тиллерсон: США не питают иллюзий относительно «режима» в России

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не питает иллюзий по поводу «режима» в России.

Об этом говорится в статье госсекретаря, опубликованной в издании The New York Times.

«По поводу России у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело», — написал Тиллерсон.

По его словам, в настоящее время отношения США «с возрождающейся Россией» находятся на низком уровне.

Ранее Тиллерсон заявил, что Москве и Вашингтону следует сотрудничать в решении сирийского вопроса.

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