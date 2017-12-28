Тиллерсон: США не питают иллюзий относительно «режима» в России
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон не питает иллюзий по поводу «режима» в России.
Об этом говорится в статье госсекретаря, опубликованной в издании The New York Times.
«По поводу России у нас нет иллюзий относительно режима, с которым мы имеем дело», — написал Тиллерсон.
По его словам, в настоящее время отношения США «с возрождающейся Россией» находятся на низком уровне.
Ранее Тиллерсон заявил, что Москве и Вашингтону следует сотрудничать в решении сирийского вопроса.
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