Манафорт подал иск к Минюсту США

Бывший руководитель штаба американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера, заместителя генпрокурора Рода Розенстайна и Минюст США. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечается, Манафорт обвиняет Мюллера и Розенстайна в превышении полномочий.

В конце октября Манафорта обвинили в сокрытии от властей США лоббистской работы на Украине.

Всего Манафорту предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе в заговоре против США.