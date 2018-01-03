Манафорт подал иск к Минюсту США

Короткая ссылка
Бывший руководитель штаба американского лидера Дональда Трампа Пол Манафорт подал в суд на спецпрокурора Роберта Мюллера, заместителя генпрокурора Рода Розенстайна и Минюст США. Об этом сообщает CNBC.

Как отмечается, Манафорт обвиняет Мюллера и Розенстайна в превышении полномочий.

В конце октября Манафорта обвинили в сокрытии от властей США лоббистской работы на Украине.

Всего Манафорту предъявлены обвинения по 12 статьям, в том числе в заговоре против США.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119