Захарова назвала враньём заявления главы ЦРУ о «вмешательстве» России в выборы в США

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова директора ЦРУ Майка Помпео, который заявил, что Россия на «протяжении десятилетий» пытается вмешиваться в выборы в Соединённых Штатах.

«Оказывается, Россия «десятилетиями» вмешивается в выборы в США! Партнёры совсем заврались. Сколько же десятилетий назад, интересно, Россия «начала» это грязное дело? Лучшим доказательством того, что это чистой воды враньё, является то, что все эти «десятилетия» американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чём подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Она отметила, что «ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа».

Ранее директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что Россия и ряд других государств намерены вмешаться в выборы в конгресс США 2018 года.