Глава ЦРУ считает, что Россия «вмешается» в выборы в конгресс США
«Да, это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за русских, но из-за других попыток. У нас есть много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — сказал Помпео.«вмешается»
Он отметил, что часть его функций заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность американских выборов и их демократичность.
«Мы намерены противостоять россиянам и всем тем, кто угрожает исходу выборов», — подчеркнул глава ЦРУ.
Ранее Помпео рассказал о своей вере в профессионализм Дональда Трампа на посту президента США.
В июне 2017 года он заявил, что Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию.