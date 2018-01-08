Глава ЦРУ считает, что Россия «вмешается» в выборы в конгресс США

Директор ЦРУ Майк Помпео считает, что Россия, а также ряд других государств, намерены вмешаться в предстоящие в 2018 году выборы в конгресс США. Об этом сообщает CBS News.

«Да, это делалось десятилетиями. Я по-прежнему обеспокоен не только из-за русских, но из-за других попыток. У нас есть много врагов, которые хотят подорвать западную демократию», — сказал Помпео.«вмешается»

Он отметил, что часть его функций заключается в том, чтобы обеспечивать безопасность американских выборов и их демократичность.

«Мы намерены противостоять россиянам и всем тем, кто угрожает исходу выборов», — подчеркнул глава ЦРУ.

Ранее Помпео рассказал о своей вере в профессионализм Дональда Трампа на посту президента США.

В июне 2017 года он заявил, что Россия десятилетиями пытается подорвать американскую демократию.