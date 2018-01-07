Глава ЦРУ рассказал о своей вере в профессионализм Трампа на посту президента

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Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что знает о специфике работы президента США Дональда Трампа, а потому не сомневается в его профессионализме.

Об этом он сообщил Fox News.

«Я говорю на основании собственного опыта, так как общаюсь с президентом каждый день. Мы беседуем о сложных темах, президент занимается этим, понимает сложности, задаёт важные вопросы. Я слышу, как он делает это», — рассказал Помпео.

Он также отметил, что Трамп активно интересуется всеми данными, предоставляемыми ЦРУ во время брифингов.

Ранее Помпео заявил, что привычка Трампа много писать в Twitter полезна ведомству.

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