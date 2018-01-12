Трамп объяснил отмену визита в Британию

Короткая ссылка
Американский лидер Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию, объяснив своё решение тем, что он не согласен с действиями предыдущей администрации США.

По его словам, отмена поездки связана с решением администрации бывшего президента США Барака Обамы. 

«Я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне, только для того чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!» — написал он в своём Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп отменил свой первый визит в Великобританию.

По некоторым данным, рабочий визит американского президента в Британию был запланирован на 26—27 февраля 2018 года.

Читайте виртуальные журналы RT на русском в Flipboard
Внешняя политика Европа США
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119