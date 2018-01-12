Трамп объяснил отмену визита в Британию

Американский лидер Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию, объяснив своё решение тем, что он не согласен с действиями предыдущей администрации США.

По его словам, отмена поездки связана с решением администрации бывшего президента США Барака Обамы.

«Я не большой поклонник администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне, только для того чтобы построить на окраине новое за $1,2 млрд. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!» — написал он в своём Twitter.

Ранее СМИ сообщали, что Трамп отменил свой первый визит в Великобританию.

По некоторым данным, рабочий визит американского президента в Британию был запланирован на 26—27 февраля 2018 года.