СМИ: Трамп отменил намеченный на февраль визит в Британию

Американский президент Дональд Трамп отменил свой первый визит в Великобританию, который должен состояться в феврале, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

По данным газеты, американский лидер мог перенести поездку по случаю открытия американского посольства из-за «недовольства организацией встречи и её статусом». При этом издание не уточняет новой даты визита. Ранее СМИ сообщали, что рабочий визит Дональда Трампа в Великобританию запланирован на 26—27 февраля.