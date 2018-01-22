Политолог предположил, сколько продлится приостановка работы всех госучреждений в США

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Анастасия Румянцева
Политолог Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований СПбГУ, в беседе с RT прокомментировал приостановку работы всех госучреждений в США из-за прекращения финансирования (шатдаун).

«Скорее всего, этот кризис продлится несколько недель. Ведь сам вопрос иммиграции, который стал камнем преткновения, очень важен как для администрации президента, так и для самих конгрессменов. И эта сфера в США является самой проблемной, наряду с продажей оружия. Как показывает практика, быстро консенсуса американским политикам достичь не удаётся», — отметил Ярыгин.

По словам политолога, кризис связан, прежде всего, с подготовкой демократов к выборам в конгресс.

«Демократы сейчас не столько противостоят попыткам президента более строго регулировать иммиграцию, сколько готовятся к промежуточным выборам в конгресс. И сейчас они формируют свою позицию, с которой и будут выступать. Поэтому я бы этот кризис назвал скорее институциональным и предвыборным, нежели связанным с проблемой урегулирования миграционных процессов в Соединённых Штатах. Демократы же используют этот вопрос для наращивания своих предвыборных позиций и будут затягивать процесс так долго, насколько сочтут нужным. Потом они смогут взять на вооружение и экономические последствия шатдауна», — заключил Ярыгин.

В США приостановлена работа всех госучреждений из-за прекращения финансирования. Как сообщают СМИ, сенат конгресса США перенёс голосование по временному трёхнедельному бюджету на понедельник.

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