После заморозки: как экспортёры сырья будут пытаться сохранить высокие цены на нефть

Государства — участники соглашения о заморозке нефтедобычи готовы сотрудничать и после окончания сделки, то есть с 2019 года. Такое заявление министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха вновь приблизило цены на нефть к уровню $70 за баррель после небольшого снижения накануне. Представители крупнейших нефтедобывающих государств считают, что говорить о выходе из пакта ОПЕК+ преждевременно. Вместе с тем аналитики предупреждают о рисках для мирового рынка нефти, которые могут возникнуть после размораживания добычи. Что ждёт сырьевую отрасль в 2018 году — в материале RT.

Торги на сырьевой бирже в понедельник, 22 января, открылись ростом нефтяных котировок. Так, стоимость сырья эталонной североморской марки Brent увеличилась на 0,25% — до $68,78 за баррель. Февральские фьючерсы на американскую нефть WTI подорожали на 0,24% ($63,52 за баррель).

Умеренное укрепление рынка нефти происходит на фоне заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха. По его словам, участники пакта по заморозке производства сырья решили продолжить сотрудничество после завершения срока действия сделки в конце 2018 года.

Также по теме Баррель взлёта: что стало причиной роста цен на нефть в 2017 году Под конец 2017 года цены на нефть держатся на уровне двухлетних максимумов. В четверг, 21 декабря, на сырьевой бирже стоимость...

Напомним, в ноябре 2017 года крупнейшие государства-нефтеэкспортёры договорились продолжить сокращение добычи сырья вплоть до 1 января 2019 года. Как подчеркнул Халед аль-Фалех, на сегодняшний день пока не существует конкретного механизма взаимодействия стран после этого срока.

В целом совместные усилия государств по заморозке простимулировали рост цен на нефть, считает глава Минэнерго России Александр Новак. Министр отметил, что уже в этом году рынок сырья будет сбалансирован благодаря активному сокращению нефтяных излишков.

Вместе с тем на фоне приближения к балансу спроса и предложения инвесторов всё больше интересует вопрос о выходе нефтепроизводителей из сделки. Впрочем, министр нефти и газа Омана Мухаммед Хамад аль-Румхи считает, что пока ещё рано обсуждать данный вопрос. Александр Новак отметил, что переговоры по этой теме необходимо начинать ближе к окончанию срока договорённостей.

Как рассказал RT начальник отдела экспертов «БКС Экспресс» Василий Карпунин, обсуждение выхода из сделки может стать сигналом о потенциальном росте предложения нефти. Инвесторы могут негативно воспринять эти новости.

По мнению ведущего аналитика Amarkets Артёма Деева, серьёзным риском для рынка остаётся добыча сланцевой нефти в США. Сейчас уровень цен играет на руку американским производителям, поэтому представители ОПЕК+ не спешат с заявлениями о завершении договора.

«Участники картеля не хотят форсировать выход именно потому, что боятся сильной конкуренции со стороны производителей сланцевой нефти. При уровнях цены на нефть выше 55$ за баррель добыча сланцевой нефти становится высоко рентабельной и вступает в острую конкуренцию с нефтью, которую производит ОПЕК», — пояснил RT Артём Деев.

Как прогнозируют эксперты Международного энергетического агентства (IEA), объём поставок нефти США в 2018 году будет превышать 10 млн баррелей в сутки.

Reuters

Закрепить результат

В поддержку нефтяных цен на торгах 22 января сыграло и неожиданное сокращение числа буровых установок в США на пять вышек. Так, согласно последнему отчёту нефтесервисной компании Baker Hughes, за прошедшую неделю их количество сократилось с 752 до 747 штук.

Также по теме Трое на одного: почему доллар слабеет по отношению к евро, британскому фунту и рублю На торгах Московской биржи 15 января рубль дорожает к доллару США за счёт растущих нефтяных цен и притока инвестиций в российские...

По словам начальника аналитического отдела ИК «Велес Капитал» Ивана Манаенко, поддержку рынку сейчас оказывает и обострение ситуации в Сирии, и вовлечение Турции в военный конфликт. В субботу, 20 января, президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало военной операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне. За сутки турецкая авиация нанесла более сотни ударов. 21 января началась наземная операция с участием артиллерии и танков.

Опрошенные RT эксперты считают, что для рынка нефти сейчас важно закрепиться на ценовом уровне в районе $70 за баррель. По мнению Артёма Деева, если отрасль адаптируется к этой отметке, можно будет увереннее прогнозировать устойчивый рост цен на сырьё. Вместе с тем угроза наращивания производства в США и других странах будет играть на сдерживание ценового роста. Василий Карпунин также отмечает активную добычу не только в Северной Америке, но и в Бразилии, и в Великобритании.

В 2018 году аналитики прогнозируют рост мировой экономики и увеличение спроса на нефть. Таких ожиданий придерживаются и в нефтекартеле. В своём последнем отчёте ОПЕК повысил прогноз мирового спроса на нефть в 2018 году на 60 тыс. баррелей в сутки — до 98,51 млн баррелей. По итогам 2017 года этот показатель составил 97 млн баррелей. В Международном энергетическом агентстве (IEA) в этом году спрос на углеводородное сырьё прогнозируют на уровне 99,1 млн баррелей.