«США рискуют потерять доверие союзников»: какие цели преследуют геополитические игроки в сирийском Африне

Северо-запад Сирии превратился в арену боевых действий. Турецкий Генштаб сообщил о поражении 45 целей курдских формирований в сирийском Африне. Одновременно армия САР окружила часть боевиков «Джабхат Фатх аш-Шам»* и освободила авиабазу Абу-Духур. Между тем долговременный партнёр Турции — Соединённые Штаты — оказался на распутье: продолжать сотрудничество с Эрдоганом или же искать новых союзников, отмечают эксперты. Об очередном витке борьбы интересов на сирийском плацдарме — в материале RT.

Генштаб Турции заявил, что авиаударами уничтожено 45 целей курдских формирований в сирийском Африне. Удары наносили более 30 самолётов ВВС Турции. Как подчеркнули в Анкаре, среди уничтоженных целей — убежища, склады с оружием и огневые позиции курдов.

Наряду с этим правительственные войска Сирии приступили к ликвидации боевиков «Джабхат ан-Нусра»*, которых удалось окружить в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Сирийские правительственные войска и отряды народного ополчения приступили к ликвидации окруженной в восточной части провинции Идлиб группировки террористической организации «Джабхат ан-Нусра», численностью более 1500 боевиков. В ходе наступательных действий за прошедшие сутки подразделения сирийских войск продвинулись на 6 километров в северном направлении от аэродрома Абу-Духур. От боевиков освобождены 24 населенных пункта», — отметили в Минобороны.

Результат провокаций

20 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Оливковая ветвь» в кантоне Африн против «пограничных сил» — курдского ополчения, получающего военную помощь США. О формировании этих подразделений 14 января заявил начальник управления по связям с общественностью штаба американской операции в САР и Ираке полковник Томас Вил.

Также по теме Оливковая ветвь раздора: Анкара проводит военную операцию против курдов в сирийском Африне Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований на севере Сирии. При поддержке оппозиционной Свободной сирийской...

По сообщениям информагентств, на территорию САР вошли турецкие танки Leopard 2A4 и M60, бронетранспортёры M113 и бронемашины пехоты ACV-15.

С 19 января турецкая артиллерия и авиация наносит удары по позициям местных ополченцев. В боевых действиях, по некоторым данным, помимо регулярной армии участвуют отряды туркоманов и «Свободной сирийской армии» (ССА).

За время сирийского кризиса (с 2011 года) Анкара проводит уже вторую крупную сухопутную операцию. Первая — «Щит Евфрата» продолжалась с августа 2016 года по март 2017 года. Не без труда турецкие войска смогли выбить террористов ИГ* из города Эль-Баб, а потом обрушились на «Сирийские демократические силы» (СДС, арабо-курдские формирования), которые поддерживают США.

«Эта операция направлена не против проживающих там наших туркменских, курдских и арабских братьев, а против террористических организаций. Она начата с уважением к территориальной целостности, суверенитету и политическому единству Сирии и будет продолжаться на основе этих принципов. После того, как операция успешно достигнет поставленных целей, Турция оттуда уйдёт», — уточнил вице-премьер Бекир Боздаг.

По сообщениям Минобороны РФ, «Оливковая ветвь» вызвана провокационными шагами США, которые направлены «на обособление районов с преимущественно курдским населением».

Анкара обеспокоена тем, что американцы по-прежнему оказывают курдам военную помощь. В частности, российское военное ведомство обратило внимание на инициативу США по созданию «пограничных сил» в сопредельных с Турцией районах.

Бойцы «Сирийских демократических сил»

Reuters

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК, способствовали быстрой эскалации напряжённости в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции», — указывает Минобороны РФ.

«Лукавство Вашингтона»

Власти США осуждают «Оливковую ветвь», но отрицают, что оказывают курдам в Африне какую-либо военную помощь. Так, 18 января госсекретарь Рекс Тиллерсон опроверг сообщения полковника Вила, заявив, что «кое-кто оговорился», и создавать «пограничные силы» Вашингтон не собирался. По его мнению, «вся эта ситуация была неверно описана».

Ещё раньше, 16 января, представитель штаба операции США в Ираке и Сирии полковник США Райан Диллон заявил, что зона вокруг города Африн находится вне сферы ответственности коалиции. Офицер подчеркнул, что Пентагон не осуществляет программ военной помощи местным курдам.

21 января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Турция заранее предупредила США об операции против курдов в сирийском Африне.

Курдские ополченцы ведут огонь по боевикам «Исламского государства»

Reuters

В конце ноября 2017 года Вашингтон и Анкара достигли соглашения о прекращении поставок американского оружия ополчению. Однако спустя несколько дней турецкие СМИ сообщили, что прибыла новая партия бронеавтомобилей для «Сил народной самообороны» (СНС).

2 декабря прошлого года министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон прекращает снабжать курдов оружием. Однако турецкие СМИ пишут, что Соединённым Штатам оставлять Африн невыгодно. Переход этого города под контроль Анкары перекроет коридор поставок оружия Рабочей партии Курдистана (РПК, организация запрещена в Турции).

В беседе с RT эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов отметил, что американцы лукавят, говоря об отсутствии контактов с афринскими курдами. По его словам, «Оливковая ветвь» поставила Вашингтон в патовую ситуацию. Теперь Соединённые Штаты вынуждены выбирать между Анкарой и союзом с курдами.

«С 2014 года американцы оказывали масштабную помощь курдам, в том числе афринскому ополчению. Сейчас американцы, конечно, отнекиваются, пытаясь сохранить лицо. Но если США уступят Эрдогану и позволят ему развернуть масштабное наступление, то они рискуют потерять доверие союзников и как следствие утратят прежние позиции в регионе», — сказал Балмасов.

При этом, как полагает эксперт, «Оливковая ветвь» не должна вызвать серьёзных противоречий в отношениях Турции с Россией и Сирией, несмотря на жёсткую публичную риторику. Балмасов пояснил, что операция турков ослабит курдов, а такое развитие событий играет на руку Дамаску.

«С точки зрения интересов Асада здесь нет ничего страшного. Наоборот, ослабление курдов, которые составляют авангард вооружённой оппозиции, выгодно президенту», — отметил Балмасов.

Идлибский фронт

Помимо Африна, важнейшим театром военных действий на северо-западе САР стали провинции Идлиб, Хама и Алеппо, где с середины января 2018 года идут достаточно интенсивные бои. Сирийская армия воюет одновременно с «Джабхат Фатх аш-Шам»* и «Исламским государством»*.

Боевики бывшей «Джебхат-ан-Нусры»* контролируют около 80% Идлиба, где расположена одна из четырёх зон деэскалации. Отряды ИГ оккупировали небольшой участок территории к юго-востоку от одноимённой столицы провинции.

Сирийский танкист на юге провинции Алеппо

AFP

Как сообщает Минобороны РФ, на востоке Идлиба сирийским войскам удалось окружить часть группировки ДФШ. Котёл был создан 20 января после того, как штурмовые подразделения генерала Хасана Сухела соединились с проправительственным ополчением в районе населённых пунктов Хербет-Эль-Гаджар и Расм-Эль-Хармаль.

Также в результате успешного наступления в Идлибе правительственные силы заняли аэродром Абу-Духур, который джихадисты удерживали с сентября 2015 года. 20 января в YouTube появился ролик, где предполагаемый военнослужащий сирийской армии позирует на фоне освобожденной авиабазы. На записи видны бетонные арочные сооружения, предназначенные для укрытия боевых самолётов.

Тем временем, в ряде СМИ вновь появились сообщения, что Турция продолжает якобы поддерживать ДФШ: эти слухи циркулируют уже давно.

Впрочем, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов сомневается в том, что в поддержке ДФШ стоит усматривать «турецкий след».

«Вполне возможно, что джихадисты несколько усилятся из-за «Оливковой ветви», однако я бы не стал драматизировать ситуацию», — резюмировал Балмасов.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.