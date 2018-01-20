Оливковая ветвь раздора: Анкара проводит военную операцию против курдов в сирийском Африне

Анкара начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований на севере Сирии. При поддержке оппозиционной Свободной сирийской армии турецкие вооружённые силы ведут наступление на город Африн. Президент Эрдоган заявил, что его войска пойдут и дальше, на город Манбидж, который занимают отряды курдов, поддерживаемые США. В российском оборонном ведомстве заявили, что к обострению ситуации привели действия Вашингтона, который бесконтрольно снабжал оружием группировки на севере страны. Москва при этом подчеркнула, что не намерена вмешиваться в конфликт. Опрошенные RT эксперты предположили, что Турция стремится создать на границе с Сирией буферную зону, чтобы укрепить свои позиции в регионе.

Турецкий генштаб объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских вооружённых формирований, занимающих город Африн на севере Сирии. Содействие турецким вооружённым силам оказывает оппозиционная Свободная сирийская армия, которая наступает на позиции курдских отрядов Сил народной самообороны и Демократического союза. Перед началом наступления восемь турецких истребителей нанесли удары по позициям СНС и ДС, уничтожив их наблюдательные пункты. Вскоре военные сообщили о поражении 108 из 113 намеченных целей в регионе.

«Бесконтрольные поставки Пентагона»

Российское оборонное ведомство сообщило, что для упреждения возможных провокаций оперативная группа российских военных была перемещена в район зоны деэскалации Телль-Рифат.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», — сообщили в Минобороны России.

Также российские военные заявили, что предпосылки к действиям турецких вооружённых сил создали действия США, которые бесконтрольно снабжали оружием различные формирования на севере Сирии.

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии — в том числе, по имеющимся данным, ПЗРК — способствовали быстрой эскалации напряжённости в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции. Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в Женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды», — подчёркивается в заявлении.

МИД России в субботу распространил заявление, в котором призвал стороны конфликта к сдержанности и действиям в рамках переговорных процессов.

«Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договорённостей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации. В связи с этим призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», — говорится в сообщении.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Reuters

© Kayhan Ozer

Россия не будет вмешиваться в возможный конфликт между вооружёнными силами Сирии и Турции, так как это не предусмотрено международными договорами, отметил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. При этом сенатор отметил, что в условиях начатой операции вероятность начала такого конфликта очень велика.

Реакция Дамаска

Боевые действия турецкой армии в Африне Дамаск назвал агрессией против суверенитета Сирии. Об этом вскоре после начала операции заявил замглавы сирийского МИД Фейсал Микдад.

«Мы предупреждаем руководство Турции: если оно начнёт военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии», — приводит слова дипломата РИА Новости.

«Обещания не выполнены»

Между тем Пентагон вскоре после начала операции распространил заявление, в котором призвал стороны избежать эскалации конфликта. Представитель ведомства Эрик Пэхон подчеркнул, что международная коалиция не поддерживает Рабочую партию Курдистана, в сотрудничестве с которой Турция обвиняет формирования сирийских курдов в Африне.

«Возглавляемая США коалиция не проводит операции в Африне, потому что сконцентрирована на военных операциях против ИГ*. Мы понимаем обеспокоенность Турции с точки зрения безопасности, связанную с Рабочей партией Курдистана (РПК), признанной в США зарубежной террористической организацией. Соединённые Штаты не оказывают никакую поддержку РПК», — приводит ТАСС комментарий Пэхона по поводу действий ВС Турции.

При этом сам президент Эрдоган уже заявил, что западные военные структуры вводят Турцию в заблуждение относительно сотрудничества с курдскими формированиями.

«О сотрудничестве с Рабочей партией Курдистана осведомлены и на Западе, где делают всё возможное, чтобы ввести Турцию и всё мировое сообщество в заблуждение. В итоге пособникам террористов приходится выступать с противоречивыми заявлениями. Сначала говорят о создании некой армии на севере Сирии, потом опровергают свои же собственные заявления», — приводит его слова ТАСС.

Турецкий лидер добавил, что после Африна следующим городом, куда направятся турецкие войска, станет Манбидж. Он отметил, что Вашингтон так и не выполнил своё обещание по выводу оттуда курдских Отрядов народной самообороны ( YPG), поэтому теперь Анкара берёт ситуацию в свои руки.

«Раз уж обещания, данные Турции по Манбиджу, не выполнены, то никто не вправе критиковать Анкару за шаги в этом направлении», — сказал Эрдоган.

Буферная зона

Анкара давно готовилась к подобной зачистке на севере Сирии, так как расценивает существование отдельных курдских анклавов как угрозу своей безопасности, рассказал RT доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Геворг Мирзаян.

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«Конечно, Анкара заинтересована в том, чтобы эту операцию провести, поскольку рассматривает курдов как непосредственную угрозу национальной безопасности Турции», — сказал он.

По словам Мирзаяна, США также провоцируют Анкару к действиям, поскольку начали осуществлять поддержку курдов.

«США стали снабжать курдов оружием, а затем перешли к формированию на основе курдского ополчения полноценных «сил безопасности», как они сказали. В этой ситуации у Эрдогана не остаётся никаких других вариантов, кроме как попытаться решить вопрос силовым путём, чем он сейчас и пробует заниматься», — заключил эксперт.

Своими действиями Турция пытается создать на границе с Сирией буферную зону, куда, возможно, направит сирийских беженцев, проживающих на своей территории, сообщил в эфире RT политолог, специалист по Ближнему Востоку Аммар Ваккаф.

«Турция хочет организовать на северо-западе Сирии буферную зону, которая прилегала бы к её границам. Возможно, в долгосрочном плане они попробуют переселить туда беженцев, не получая разрешения у правительства Сирии. Очевидно, что их очень беспокоит то, что США усиленно вооружали формирования курдов в этом регионе, что они расценивают как угрозу», — отметил Ваккаф.

Для Турции очень важно взять Африн, поскольку она находится в шаге позади от остальных игроков в сфере влияния в Сирии, считает начальник Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов

«США получили достаточно обширные территории благодаря Сирийским демократическим силам. Иран имеет влияние в самом Дамаске на президента Асада… Африн, если посмотреть на карту, очень даже подходит, чтобы объединить район Идлиба и район, где проводилась операция «Щит Евфрата». То есть, если Африн будет взят, возникнет достаточно большая зона безопасности вдоль турецкой границы. После этого Турция сможет заявить, что свою роль в Сирии выполнила, создав устойчивое территориальное объединение», — заключил эксперт.