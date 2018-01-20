Минобороны: развитию кризиса на северо-западе Сирии способствовали провокации США

Основными факторами, способствовавшими кризису на северо-западе Сирии, стали провокации США, заявили в Минобороны России.

Как отмечается в поступившем в RT сообщении, в частности, негативную реакцию Анкары вызвали заявления США о создании «пограничных сил» в близких к турецкой границе районах.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением. Крайне негативную реакцию Анкары вызвали заявления Вашингтона о создании в сопредельных с Турцией районах «пограничных сил» и другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооружённых группировок боевиков», — подчеркнули в Минобороны.

В ведомстве добавили, что поставки Пентагоном вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии способствовали быстрой эскалации напряжённости и привели к проведению ВС Турции операции.

«Подобные безответственные действия американской стороны в Сирии ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

В МИД России призвали стороны к сдержанности.