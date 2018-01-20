В МИД России призвали стороны к сдержанности в связи с началом операции ВС Турции в Африне

В Москве с озабоченностью восприняли информацию о начале операции Турции в сирийском Африне и внимательно следят за развитием ситуации. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

«Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностёй, достигнутых в рамках астанинского процесса о функционировании зон деэскалации. В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что после разгрома ИГ* и вывода значительной части российских войск из Сирии основной целью оставшихся в стране военнослужащих России является обеспечение режима прекращения боевых действий в зоне деэскалации.

Ранее сообщалось, что Генеральный штаб Турции официально объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском Африне.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.