Эксперт прокомментировал сообщения о наземной операции Турции в сирийском Африне

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне на северо-западе Сирии.

«Конечно, Анкара заинтересована в том, чтобы эту операцию провести, поскольку рассматривает курдов как непосредственную угрозу национальной безопасности Турции», — сказал он.

По словам Мирзаяна, США также провоцируют Анкару к действиям, поскольку начали осуществлять поддержку курдов.

«США стали снабжать курдов оружием, а затем перешли к формированию на основе курдского ополчения полноценных «сил безопасности», как они сказали. В этой ситуации у Эрдогана не остаётся никаких других вариантов, кроме как попытаться решить вопрос силовым путём, чем он сейчас и пробует заниматься», — заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной операции в Африне на северо-западе Сирии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Ближний Восток
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru