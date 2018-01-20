Эксперт прокомментировал сообщения о наземной операции Турции в сирийском Африне

Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне на северо-западе Сирии.

«Конечно, Анкара заинтересована в том, чтобы эту операцию провести, поскольку рассматривает курдов как непосредственную угрозу национальной безопасности Турции», — сказал он.

По словам Мирзаяна, США также провоцируют Анкару к действиям, поскольку начали осуществлять поддержку курдов.

«США стали снабжать курдов оружием, а затем перешли к формированию на основе курдского ополчения полноценных «сил безопасности», как они сказали. В этой ситуации у Эрдогана не остаётся никаких других вариантов, кроме как попытаться решить вопрос силовым путём, чем он сейчас и пробует заниматься», — заключил эксперт.

Ранее СМИ сообщили о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о фактическом начале наземной операции в Африне на северо-западе Сирии.