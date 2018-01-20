Эрдоган заявил о начале наземной операции в сирийском Африне

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия фактически начала наземную операцию в Африне на северо-западе Сирии, передаёт Anadolu.

По словам турецкого лидера, страны Запада должны осознать, что Турция является союзником, с которым нужно считаться и сотрудничать в регионе, подчёркивает агентство.

Кроме того, Генштаб Турции сообщил, что турецкие военные 19 и 20 января обстреляли позиции сил сирийских курдов в районе Африн.

Ранее СМИ сообщали, что подразделения спецназа Турции переброшены в районы Хасса и Кырыкхан провинции Хатай перед запланированной операцией в сирийском Африне.