СМИ сообщили о переброске Турцией подразделений спецназа к границе с Сирией

Подразделения спецназа Турции переброшены в районы Хасса и Кырыкхан провинции Хатай перед запланированной операцией в сирийском Африне.

Как сообщает Anadolu, в Хатай прибыли 10 автобусов со спецназовцами, которых направили для поддержки турецких подразделений в Сирии.

15 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении подготовки к новой антитеррористической операции в Сирии. В Госдепе США призвали Турцию воздержаться от военной операции в сирийском Африне.