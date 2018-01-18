В Госдепе США призвали Турцию воздержаться от военной операции в сирийском Африне

Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском Африне.

«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», — приводит Yeni Şafak ответ Науэрт на просьбу прокомментировать высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пригрозившего начать «военную операцию» в Африне.

Ранее СМИ сообщили, что Турция стягивает дополнительную военную технику к сирийской границе.

13 января Эрдоган заявил о возможном начале военной операции в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн в Сирии в течение недели.