В Госдепе США призвали Турцию воздержаться от военной операции в сирийском Африне

Короткая ссылка
Официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском Африне.

«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», — приводит Yeni Şafak ответ Науэрт на просьбу прокомментировать высказывания президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, пригрозившего начать «военную операцию» в Африне.

Ранее СМИ сообщили, что Турция стягивает дополнительную военную технику к сирийской границе.

13 января Эрдоган заявил о возможном начале военной операции в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн в Сирии в течение недели.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
США Ситуация в Сирии Турция
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119