Эрдоган пригрозил начать военную операцию на подконтрольных курдам территориях

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию в подконтрольных силам самообороны сирийских курдов регионах Манбидж и Африн в Сирии в течение недели. Об этом сообщает NTV.

«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов. — RT), мы возьмём дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю... Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы», — заявил он.

В декабре пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что американские власти обязаны забрать обратно всё оружие и боеприпасы, которые ранее были предоставлены сирийским курдам.