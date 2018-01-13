Эрдоган пригрозил начать военную операцию на подконтрольных курдам территориях
«В Манбидже, если не будут выполнены данные нам обещания (со стороны США о выводе сил самообороны сирийских курдов. — RT), мы возьмём дело в свои руки. Они увидят, что мы сделаем через неделю... Если террористы в Африне не сдадутся, мы оторвём им головы», — заявил он.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'deki teröristler teslim olmazsa orayı da başlarına yıkacağız https://t.co/GspNOvENRUpic.twitter.com/PTKmT1RRXD— NTV (@ntv) 13 января 2018 г.
В декабре пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что американские власти обязаны забрать обратно всё оружие и боеприпасы, которые ранее были предоставлены сирийским курдам.