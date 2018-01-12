Источник: МИД Турции вызвал временного поверенного в делах США второй раз за сутки

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Министерство иностранных дел Турции второй раз за сутки вызвало временного поверенного в делах США в Турции Филипа Коснетта. Об этом сообщает Hürriyet со ссылкой на источник.

По данным издания, повторно Коснетт был вызван в связи с публикацией Госдепартаментом США списка стран, поездки в которые американцы должны рассматривать «с особой осторожностью», передаёт РИА Новости. 

Как отмечает источник газеты, предоставленные Соединёнными Штатами данные являются «неточными».

Ранее временный поверенный в делах США был вызван в турецкий МИД из-за того, что Вашингтон оказывает военную помощь силам самообороны сирийских курдов, которых Турция рассматривает в качестве террористов. 

11 января МИД Турции призвал граждан страны пересмотреть свои планы в отношении поездок в Соединённые Штаты. 

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